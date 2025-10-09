مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة

وصل الدنماركي ياس سوروب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي القاهرة منذ قليل بعد إتمام التعاقد لمدة موسمين .



يعقد النادي مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة عصر غدٍ الجمعة، بمقر الأهلي بالجزيرة، لتقديم الدنماركي «ياس سوروب»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة عامين ونصف.



يحضر المؤتمر لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف، والمدير الرياضي محمد يوسف، ومدير الكرة وليد صلاح الدين؛ للحديث عن تفاصيل التعاقد وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.