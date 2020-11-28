خبير شئون إفريقية: زيارة السيسي لجنوب السودان بالغة الأهمية في وقت تسوده توترات

قالت الدكتورة أماني الطويل خبير الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية تعليقًا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لجنوب السودان اليوم أن الزيارة بالغة الاهمية لانها تؤكد على السياسات المصرية تجاه القارة الافريقية خاصة أن جنوب السودان تربطها علاقات خاصة بجمهورية مصر العربية حتى قبل استقلالها على سبيل المثال طلاب جنوب السودان حصلوا على منح دراسية من جامعات مصرية.





وكشفت "الطويل" في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن الزيارة مهمة كونها تتزامن مع توترات تشهدها منطقة القرن الافريقي بما يؤثر على إستقراراه بالاضافة لبعض الملفات المصرية المطروحة على هذه الطاولة خاصة سد النهضو كون جنوب السودان دولة على حوض النيل " .

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‏وواصلت : " البعد الاهم هي أهمية مصر بالنسبة لجنوب السودان بالاخص البعد الامني لان مصر موجودة في قوات حفظ السلام في جنوب السودان لضمان إنفاذ إتفاقية حفظ السلام في الاراضي اجنوب سودانية في وقت سحب فيه أديس ابابا نحو 4500 من قواتها الموجودة في هذه المنطقة ".

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‏وتابعت:"توترات إقليم تجراي في إثيوبيا تؤثر بقوة بسبب عدم الاستقرار الامني واللاجئين على دول القرن الافريقي ككل وجنوب السودان أيضًا في ظل وجود قوميات وأعراق تؤثر على إستقرار هذه المنطقة الحيوية ".

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وحول موقف جنوب السودان من أزمة سد النهضة قالت الطويل :" جنوب السودان لم يصدق على إتفاقية عنتيبي وهذا موقف مهم حيث تبنتها أديس ابابا لتقاسم مياه النيل مع دول المصب في سنوات سابقة وجنوب السودان تحاول أن تكون بقدر الامكان على الحياد في هذه الازمة لكن لاينسى موقفها من عدم التوقيع على إتفاقية العنتيبي والتي اسهم موقفها في إفشال نفاذ الاتفاقية ".

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‏وتابعت الطويل : " ملف الصحة من الملفات المهمة في التعاون بين البلدين وبدأ مبكرًا ببناء مستشفى صغيرة في جنوب السودان وتطور الامر بالاضافة لقطاع التعليم حيث يحظى طلاب جنوب السودان النصيب الاكبر من المنح الدراسية الممنوحة من مصر وهي منح لاتقتقصر فقط على الجامعات الحكومية لكن ايضًا بعض الجامعات الخاصة .. أما قطاع الكهرباء فمصر تدعم هذا القطاع وهناك توجه مصري للاهتمام بمصادر الطاقة بالديلة سواء في السودان او جنوب السودان ".

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‏وتوقعت أن تنجح مصر في مجال الربط الكهربي مع السودان الجنوبي كما فعلت من قبل مع الشمال لكن ذلك يتوقف على تهيئة البنية التحتية لدولة الجنوب المستقبلة لهذه الكهرباء المصرية لتأثيرها الكبير على الزراعة وهي سياسة مصرية في دول إفريقيا "، مؤكدة أن هذه الدول تمثل عمقًا إستراتجيًا لمصر بالذات السودان شمالًا وجنوبًا لكون وجود علاقات تاريخية بين السودان ومصر ويكفي أن اول مدرسة في جنوب السودان في أربعنيات القرن المنصرم كانت مدرسة مصرية .