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رياضة

أيمن أشرف عن التتويج: تمنيت وجود أمي وأختي رحمهما الله بجانبي للاحتفال بالبطولة .. فيديو

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:36 ص
ايمن اشرف
ايمن اشرف
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عمرو ابوبكر
كشف ايمن اشرف نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن طريقة لعب الأهلي وخطة موسيماني التي تدرب عليها اللاعبون لفترة طويلة قبل نهائي افريقيا.

وقال أشرف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن موسيماني المدير الفني للمارد الاحمر نظم خطوطنا وهذا ما فعلناه في اول ١٥ دقيقة من المباراة لكن اختل توازننا وخشينا على فقدان المباراة وهذا جعل الزمالك يسيطر.

وأضاف اشرف أن، الأهلي كان مستعدا بقوة ولكن رهبة التتويج كانت صعبة وتداركنا للاخفاقات جاء في شوط المباراة الثاني بعد الحديث مع الشناوي وترتيب صفوفنا.

وأشار أشرف إلى أنه، كان يتمنى وجود أمه وأخته رحمهما الله بجانبه في هذا الحدث، فهما مصدر إلهام وطاقة إيجابية له وهذا الفوز يعتبر من أجلهما. 

واختتم تصريحاته: أنه كان سيترك كرة القدم عقب وفاة امه واخته، لكن الكابتن حلمي طولان كان له الفضل في استمراره، وهو الآن سعيد بتواجده مع الاهلي وحصد اللقب.
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