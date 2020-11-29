رئيس وزراء كرواتيا يدخل الحجر الصحي بعد إصابة زوجته بـ كورونا

دخل رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إلى العزل المنزلي بعد ثبوت إصابة زوجته بفيروس كورونا.





وبحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم الحكومة الكرواتية إنه بعد إصابة زوجته "تم إجراء الفحص لرئيس الوزراء بلينكوفيتش اليوم، وجاءت النتيجة سلبية".





وأضاف أن "الأطباء طلبوا من رئيس الوزراء البقاء بالمنزل خلال الأيام العشرة المقبلة، لكنه سيواصل أداء مهامه من البيت".





وأعلنت وزارة الداخلية الكرواتية ، الأحد الماضي، أن كرواتيا فرضت مجموعة جديدة من القيود المتعلقة بفيروس كورونا ، بما في ذلك حظر التجمعات العامة ، وسط تدهور الوضع الوبائي في البلاد.





وذلك بعد تسجيل 3،308 حالة إصابة بـ COVID-19 في البلاد في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 103718. في غضون ذلك ، ارتفع عدد القتلى من 49 إلى 1353.





وقالت الوزارة في بيان "يحظر إقامة جميع التجمعات العامة لأكثر من 25 شخصا ، في الأعراس ، وعدد الحاضرين يقتصر على 15 شخصا ، في الجنازات على 25. وفي المناسبات الخاصة الأخرى ، لعشرة أشخاص".





بالإضافة إلى ذلك ، تم تعليق عمل النوادي الليلية والحانات والكازينوهات. يجب أن تنتهي جميع الأحداث العامة قبل الساعة 10 مساءً. بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش) ، بينما يحظر بيع الكحول من الساعة 10 مساءً. حتى الساعة 6 صباحًا





كما جعلت السلطات ارتداء الأقنعة إلزاميًا في الهواء الطلق حيث تقل المسافة بين الأشخاص عن 1.5 متر (5 أقدام).





يُطلب من أرباب العمل ضمان عمل الموظفين من المنزل كلما أمكن ذلك ، والامتثال لجميع تدابير الحماية في المنظمات والمؤسسات.





دخلت قيود جديدة حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وستظل سارية حتى 15 ديسمبر.



