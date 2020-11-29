أمبرو: انتظروا ثورة في قميص الأهلي.. ونبحث عن حل لـ النجمة التاسعة

أكد وليد الرملاوي الرئيس التنفيذي لشركة أمبرو المصممة لقميص النادي الأهلي، أن الموسم الجديد سيشهد ظهور لاعبي الفريق بقمصان ذات ألوان جديدة.





وأشار الرملاوي في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن شركته تبحث حاليًا عن حل لوضع النجمة التاسعة على قميص الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا.





وقال الرملاوي: "الموسم الجديد سيشهد ثورة في قميص النادي الأهلي، سيتم عمل تصميم مخصوص مستوحى من تاريخ القلعة الحمراء، وسيكون جديد بشكل كامل".





وأكمل: "نبحث عن حل لوضع النجمة التاسعة للنادي الأهلي على القميص ونعمل على ذلك بالفعل".





وأضاف: "طبقًا للعقد الموقع مع الأهلي، سيتم صرف مكافآت للنادي نتيجة الفوز بالدوري وكذلك دوري أبطال أفريقيا".





واختتم: "فيما يخص الألوان، فاللون الأحمر هو الرئيسي، أما اللون الأسود وكذلك الفيروزي سيتم تغييرهما، وكل الخيارات مفتوحة فيما يخص تحديد ألوان القميصين".



