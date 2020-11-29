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فن

أخبار الفن.. ريهام عبد الغفور: لوسي أعطتني دروسا في الرقص.. ومعجب هددني بالقتل.. نجوى كرم تفتتح صالون تجميل

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها.


ريهام عبد الغفور: لوسي أعطتني دروسا في الرقص.. ووالدتي زعلت مني بسبب حارة اليهود

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور إن والدتها غضبت منها لأنها قدمت دور راقصة في مسلسل حارة اليهود لأنها محافظة جدا.


ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة: أكره الخيانة وزواجي الأول انتهى بسببها

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور أن شخصية منى بحكاية "ربع قيراط" التي تعرضت للخيانة نجحت بشدة وتعاطف معها المشاهدين.

منهم محمد فراج.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم أسبوع النقاد الدولي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي للدورة المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

نجوى كرم تفتتح صالون تجميل في دبي.. صور

فاجأت اللبنانية نجوى كرم جمهورها الإماراتي بإطلالة خاطفة في حفل افتتاح صالون تجميل "هير كونسيبت"، في دبي.


ريهام عبد الغفور: أحد المعجبين هددني بالقتل

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور أن أحد المعجبين أرسل لها تهديدا بالقتل عبر السوشيال ميديا، وأنها عملت له بلوك.

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