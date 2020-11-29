مقتل وإصابة 10 جنود في هجوم لمتمردين بالهند

أعلن مسؤولون في الهند، مقتل جندي وإصابة تسعة آخرين في هجوم لمتمردين ماويين بولاية "شاتيسجار".





وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأحد، نقلا عن المسؤولين قولهم - إن الهجوم وقع بعبوة ناسفة مساء أمس السبت بمنطقة تلال وغابات تبعد عن عاصمة الولاية بمسافة 450 كيلو مترا، مضيفة أنه تم نقل المصابين بطائرة مروحية لتلقي العلاج.



