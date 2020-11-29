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رياضة

فرج عامر يدافع عن شيكابالا بعد تعرضه للعنصرية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:18 م
شيكابالا
شيكابالا
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محمد السعيد
دافع فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد تعرضه للعنصرية من قبل بعض المشجعين.

وقد قام قلة من بعض جماهير النادي الأهلي بحمل كلب أسود عقب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا،أول أمس الجمعة، ورددوا هتافات عنصرية ضد شيكابالا.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": شيكابالا إنسان مصري له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، وكل من يشاهد كرة القدم يشهد بأنه موهبة فذة ولا يقبل أي مصري أي تنمر بشيكابالا لأننا قبل كل شيء أخوة في الوطن وأحباء وشرفاء".

وتابع:"  نشجع الأهلي والزمالك من دافع حبنا لهذه الكيانات، لكن إلا مصر وأبناء مصر وكرامة كل مصري فوق كل اعتبار، ومن هذا المنطلق أنا متاكد أنه لايوجد رياضي واحد في مصر أيا كان انتماؤه يقبل أن يهان شيكابالا أو يتنمر به أحد مهما حدث، مهما كان هو ابننا ومننا  ومصري زينا لازم يكون هناك حدود للتشجيع ولانسمح لأحد ضال أن يفسد  هذا الحدث الرياضي العملاق مبروك للأهلي هارد لك للزمالك".

وتغلب الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وتعد مباراة أول أمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأدار مباراة الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة.

واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء مباراة الأمس.

ولم يظهر الشحات بمستواه المعتاد خلال مباراة الزمالك، حيث أهدر هدفين محققين خلال المباراة.




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