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مرأة

بفستان ملفت .. سلمى أبو ضيف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
سلمي أبو ضيف
سلمي أبو ضيف
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة سلمي أبو ضيف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهو رلها.


خطفت سلمي أبو ضيف الأنظار بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأسود و الموف الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات.

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وانتعلت سلمي أبو ضيف حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، وقد حازت صورها على إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سلمي أبو ضيف على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الالوان الهادئة.

و تعد سلمي أبو ضيف من نجمات الفن و المشاهير اللاتي يحرصن على اتباع أحدث صيحات الموضة و اقتناء ما يتناسب معها و يكشف عن جمالها و رشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الفخيمة أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

و تعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع و التجديد و عدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، و تخطف الأنظار دائما بجمالها و أناقتها.
 
يذكر أن سلمى أبوضيف أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا و قررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء.

و أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفاءها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس حيث كتبت عبر حسابها على " إنستجرام ": " أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله، شكرا لكل الناس التى سألت عنى ، ابقوا آمنين ".

وعرض لسلمى أبوضيف، مؤخرًا حكاية " لازم أعيش " من مسلسل " الا أنا " الذي يعرض على قناة دي إم سي.

سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، و حكاية " لازم أعيش " من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، و من سيناريو و حوار نجلاء الحدينى و إخراج مريم أحمدى.

 
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