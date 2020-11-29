مياه أسيوط وGIZ الألمانية يبحثان إطلاق منشأة توليد الطاقة من الحمأة

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد اليوم الأحد، وفد الشركة الألمانية GIZ لمحطة معالجة الصرف الصحى بعرب المدابغ منطقة غرب أسيوط للوقوف على البيانات التفصيلية اللازمة لإنشاء منشأة بالمحطة للعمل على توليد الطاقة الكهربائية من الحمأة كأولى تجربة بالصعيد تستهدف الحفاظ على البيئة بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه.





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وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الشركة تسعى إلى استحداث أسلوب جديد لمعالجة الحمأة المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحي على مستوى محافظة أسيوط بالتعاون مع الوكالة الألمانية ((GIZ بعد الانتهاء من الدراسات المساحية والبيئية والفيزيائية الشاملة للموضوع استجابة للتوجهات الدولية وقرارات وزارتي البيئة والزراعة كفكر مستحدث يستهدف تحقيق الاستفادة المادية والبيئية نحو التخلص الآمن من الحمأة.





وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أنه فى اطار اتمام الدراسة اللازمة للمشروع تقوم الشركة بتدريب كوادر فنية من مهندسين وفنيين وكيميائيين من أبنائها بالتنسيق مع مختصي الوكالة الألمانية(GIZ) وتحت رعاية القابضة للمياه على كيفية التعامل مع مثل هذه المنظومة المستحدثة فى إطار تبادل الخبرات والاقتداء بالوكالة الألمانية لأطلاق اول منشأة على مستوى الصعيد لمعالجة الحمأة





وفي سياق آخر،أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، مبادرة القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه ضمن مشروع " كل نقطة بتفرق " بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية برعاية الشركة القابضة للمياه لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس، وذلك للحد من الاهدار والاسراف والدعوة الجادة إلى ترشيد الاستهلاك و تعديل الأنماط والعادات الاستهلاكية للموارد الطبيعية المحدودة .