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أخبار العالم

هؤلاء دواعش إسرائيل.. نجل نتنياهو يشن هجوماً على المتظاهرين المطالبين باستقالة والده

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:12 م
نتنياهو ونجله
نتنياهو ونجله
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القسم الخارجي
وصف النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتظاهرين الإسرائيليين المُطالبين باستقالة والده، بتنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقًا لموقع لما ذكره "i24news"، شن يائير نتنياهو، هجوما على المتظاهرين الإسرائيليين المطالبين باستقالة والده، وشبههم بتنظيم "داعش"، حيث يدعى هذا الحراك باسم "الأعلام السوداء"، في إشارة إلى الحداد على الديمقراطية.

وعادة ما يذهب نشطاء الحراك إلى المظاهرات في قافلة سيارات يحملون خلالها الأعلام السوداء، لذلك نشر نتنياهو الابن، على حسابه بموقع "انستجرام" مقطع فيديو تمثيلياً، تظهر فيه سيارة يستقلها عناصر من داعش، وهم يحملون رايتهم السوداء. 

وعلق يائير على الفيديو قائلا: "تذكرت أين رأيت القوافل التي تحمل الأعلام السوداء".

ويبدو عناصر داعش في الفيديو التمثيلي وكأنهم قد ضلوا الطريق إلى القدس، فيسألوا بالعبرية شخصا مارا، "من أين الطريق إلى القدس؟"، فيجيبهم "توجهوا يسارا"، في إشارة إلى اليسار الإسرائيلي.

وأثار منشور يائير نتنياهو انتقاد حراك "الأعلام السوداء" الذين هاجموه وهاجموا والده.

وخرجت منذ فترة، مظاهرات حاشدة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تطالبه بالاستقالة.

ورفعت المسيرات المناهضة لنتنياهو بشوارع تل ابيب لافتات مكتوب عليها "ليس لدينا ما نخسره".

وتظاهرت المنظمات الشبابية ضد نتنياهو وحكومته للأسبوع الثاني والعشرين، في تل أبيب وتجمع مئات المتظاهرين من منظمات "كومي إسرائيل" و "الجبهة الوردية" و "الإهانات" في ساحة "حبيمة".

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية وقالت منظمة كومي إسرائيل أن "معاملة الحكومة وقائدها في الأزمة كورونا خاطئة بنسبة 100%".

ونظمت منظمات احتجاجية أخرى ، بما فيها "الرايات السوداء" و "رئيس الوزراء" ، فعاليات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد. 

وخرجت مسيرات من منطقة "حولون" وفي كفار سابا ، وحمل المحتجين غواصات منفوخة للتعبير عن تورط نتنياهو فى قضية.

وفي سياق متصل خرجت مظاهرات حاشدة فى إسرائيل مسبقًا للمطالبة باستقالة ومحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو ما أدي لاشتعال الأوضاع فى الداخل الإسرائيلي.

ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين المطالبين بمحاكمة نتنياهو وبين الشرطة الإسرائيلية عند مفرق حمد بتل ابيب.

وخرج عشرات الإسرائيليين في مسيرات للمطالبة بإسقاط نتنياهو وحكومته بسبب قضايا الفساد المتورط بها.

وقطع المتظاهرين الطرق الرئيسية فى إسرائيل وأوقفت الشرطة حركة المرور امام السيارات فى تل أبيب.
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