تفاصيل النصب باسم أميرة العايدي على فيسبوك

نفت الفنانة أميرة العايدي امتلاهكا أي حسابات بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" مشيرة إلى ان أحد الأشخاص دشن حسابا باسمها منذ فترة طويلة.
وقالت أمرة لـ"صدى البلد": يتواصل هذا المزيف للأسف الشديد مع عدد من الصحافيين والنجوم ويطلب منهم بعض الأمور الشخصية باسمى، وهو أمر مزعج للغاية ويضع اسمى على المحك.
وأضافت: علمت من بعض الأصدقاء أن هذا الحساب المزيف طلب من بعض الأصدقاء أرقام تليفونات، وخدمات في بعض الجامعات الخاصة، وبعض الاموال.
وتواصل الفنانة اميرة العايدى تصوير دورها فى مسلسل "ضربة معلم" والذى يعرض خلال هذه الفترة.
وقالت الفنانة أميرة العايدى فى تصريح لـ "صدى البلد" : إننى أواصل حاليا تصوير مسلسل "ضربة معلم" والذى اقدم فيه دورا جديدا ومختلفا عن الأدوار التى قدمتها من قبل كما اننى سعيدة بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين".
جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم ودعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.
"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
أمير العايدى ابنة المنتج المسرحي الكبير الراحل " عبد القادر العايدي " بينما والدتها هي الفنانة القديرة الراحلة " عزيزة راشد " والتي قامت بارتداء الحجاب قبل أن يتوفاها الله و تميزت بتقديم الكثير من الأعمال الفنية من بداية ظهورها وحتى وقت وفاتها في ديسمبر 2010.
وكان آخر مسلسل شاركت فيه قبل وفاتها هو مسلسل " العار " مع الفنان الشاب مصطفى شعبان والفنان القدير حسن حسني ، ولكن على الرغم من أصل أميرة العايدي الفني إلا أن كلا والديها رفضوا ان تنضم إلى معهد الفنون المسرحية فاضطرت لقبول رغبة والديها والتحقت بكلية الحقوق.
ومن أبرز أعمال أميرة العايدى الفنية سوق العصر والحصان الأسود وموجة حارة ونونة المأذونة وغيرها من الاعمال الرائعة.