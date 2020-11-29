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رياضة

55 مليون جنيه والفوز على الزمالك.. أبرز مكاسب الأهلي بعد التتويج الأفريقي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:11 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا كان الأهم للقلعة الحمراء هذا الموسم رغم تتويجه بالدوري الممتاز بفارق كبير عن غريمه التقليدي الزمالك، ولكن عهد الخطيب رئيساََ للنادي الأهلي لم يتوج الأحمر بهذه البطولة فكان حلماََ وتحقق ببراعة. 

الفوز الذي حققه الأهلي المصري على حساب مواطنه الزمالك، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، أضاف عدة مكاسب أخرى للفريق الأحمر. 

وفي هذا التقرير نرصد لكم مكاسب عديدة حصدها الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة:

توج الفريق الأحمر بالبطولة التاسعة في تاريخه لدوري أبطال أفريقيا، وهو المكسب الأول والتاريخي للمارد الأحمر في ليلة كروية من الدرجة الأولى، هذا الفوز رفع رصيد النادي الأهلي من نجوم دوري الأبطال إلى النجمة التاسعة وهي الأغلى.

ويعود المارد الأحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية كمكسب ثانٍ، في البطولة التي تستضيفها مدينة الدوحة عاصمة قطر، والتي تقام في الفترة من الأول فبراير وحتى 11 من الشهر ذاته عام، حيث أبلى الأهلي خلال المشاركات القارية في نسخة اليابان وحصل على المركز الثالث. 

يواجه النادي الأهلي عقب تتويجه بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، فريق نهضة بركان المغربي في المباراة التي ستقام في مدينة القاهرة؛ للعب مباراة السوبر الإفريقي، ويعتبر هذا المكسب الثالث للأهلي. 

يحصل النادي الأهلي على مكافأة مالية قدرها 2.5 مليون دولار؛ بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، إضافة إلى حصول الأهلي على مليون دولار نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية .

يعد المكسب الخامس هو الأهم بالنسبة لجماهير النادي الأهلي داخليا، حيث يعتبر الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك أحد أهم المكاسب دون النظر لأهمية البطولة أو المباراة.

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