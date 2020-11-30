لطلاب آداب القاهرة... تعرف على خطوات حصول الطلاب على حسابه الشخصى بالمنصة الإلكترونية

‎لطلاب اداب القاهرة ... تعرف على خطوات حصول الطلاب على حسابه الشخصى بالمنصة الالكترونية





‎اعلنت كلية الاداب بجامعة القاهرة ، عن خطوات حصول الطلاب على حسابه الشخصى بالمنصة الالكترونية من خلال خدمة true me وجاءت كالاتى :





‎١- يقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الالكترونية للخدمات الطلابية الخاص بالجامعة من خلال هذا الرابط

http://eservices.cu.edu.eg/





‎٢-على الطالب التسجيل على البوابة ويتم كتابة الرقم القومى وبياناته الشخصية .





‎٣-يمكن للطالب الاستفادة من خدمات البوابة عن طريق الدخول لحسابة الشخصى واختيار خدمة “ true me “ و للحصول على حسابك لمنصة black board يقوم الطالب بالضغط على زر دخول .





‎٤- يقوم الطالب بملئ الاستمارة واستكمال البيانات الخاصة بة ورفع صورة البطاقة الشخصية او شهادة الميلاد .









‎والجدير بالذكر ان الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ،قد صرح بإن طلاب الكلية بدأوا بالفعل في استخدام المنصة التعليمية للجامعة .





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‎وأضاف "شريف"،في تصريح لصدى البلد،أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للطلاب وهيئة أعضاء التدريس داخل مدرجات مخصصة، وذلك بين المحضرات اليومية داخل التدريب ومن خلالها يقوم الطلاب بالتعامل مع المنصة التعليمية والحصول على اسم المستخدم والرقم السرى .









وكان قد أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على استعداد الجامعة لإجراء امتحانات الميدتيرم سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية Blackboard التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، لافتًا إلى أنه بنهاية هذا الأسبوع تكتمل عمليات التدريب على منصة الامتحانات التي بدأتها الجامعة مبكرًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة.





ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تفعيل منظومة الامتحانات أونلاين وتعميمها بجميع الكليات خلال الفترة المقبلة، ورفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية.





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جدير بالذكر أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU تضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل Assessment Gourmet الذي يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية وبأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج والدرجات وجودة الاختبارات والأسئلة.