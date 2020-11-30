بسعر 339 ألف جنيه.. طرح بيجو 2008 كروس أوفر في السوق المصرية.. صور

وتأتي أسعار بيجو 2008 في مصر







339.990 ألف جنيه لأول الفئات اكتيف

369.990 ألف جنيه للفئة الثانية ألو

399.990 ألف جنيه للفئة الثالثة جي تي لاين.



كشفت شركة بيجو اليوم في مصر عن طرح موديلات 2021 الجديدة كليا من طرازات 2008 في مصر .واكدت بيجو مصر ان السيارة تقدم محليا بمحرك واحد فقط ، وهو محرك 1200 سي سي تيربو مع قوة حصانية 130 حصان ، وعزم دوران متولد 230 نيوتن متر وتنقل القوة ،القوة للعجلات الأمامية من ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات مع تسارع السيارة الي 100 كم في الساعة في 9.3 ثانية، وهي تنتمي لفئة الكروس اوفر .ووفقا لما كشفته بيجو فإن السيارة تعتمد على منظومة الجر الامامي، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100كم/س في غضون 9.9 ثانية .ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.يذكر أن كشفت عملاق السيارات الفرنسية بيجو عن سيارة 4008 الجديدة ، والتي صنفت كأقوى منافس لسيارات ميتسوبيشي ، ومن بين أهم تلك السيارات الحديثة وأكثرها تطورا من الناحية التقنية .وتتميز السيارة بشبكها الامامي المميز الذي يتداخل فيه اللون الأسود مع الكروم اللامع ، وتصميم مصابيح الضباب التي تمتد على شكل خطوط طويلة اسفل المصابيح الامامية ، بالإضافة إلى الواجهة الخلفية التي حصلت على مصابيح غريبة التصميم ، وتمتد داخل إطار أسود اللون، ويمتد على طول باب غطاء صندوق الامتعة .