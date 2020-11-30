قصة اغتيال أبو القنبلة الذرية الإيرانية.. قُتل بدون قاتل.. 3 دقائق فضحت ضعف إيران الأمني.. وإسرائيل تلتزم الصمت وحديث نتنياهو يقول كل شيء

*لماذا يعد فخري زاده من أقوى 500 شخصية في العالم؟

* اتهامات تشير إلى تورط الوكالة الدولية للطاقة الذرية

* تقارير عن تورط عشرات الإسرائيليين في قتل زاده





أفاد موقع إخباري إيراني بارز أمس الأحد، بأن الهجوم الذي أودى بحياة كبير العلماء النوويين الإيرانيين، يوم الجمعة، تم تنفيذه باستخدام مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد مثبت في سيارة.





وبحسب وكالة "فارس" شبه الرسمية، فقد تم تنفيذ العملية بأكملها بدون عملاء بشريين على الإطلاق، وهو وصف مختلف بشكل كبير للهجوم عما تم تقديمه حتى الآن. ولم يُنسب ذلك إلى مصادر رسمية ولم تؤكده إيران بعد.





وبحسب الموقع، وقع الهجوم على مدار ثلاث دقائق مع محسن فخري زاده - وهو عميد في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ، وشخصية رئيسية في برنامج البحث والتطوير العسكري في البلاد الذي طالما اعتبرته إسرائيل والولايات المتحدة. بصفته رئيس برنامج أسلحته النووية المارقة - سافر مع زوجته باتجاه منتجع أبسارد ، شرق طهران.





وقال التقرير ان العملية بدأت عندما سارت السيارة الرئيسية في حراسة فخري زاده الامنية لتفقد وجهته.





في ذلك الوقت، أطلقت عدة رصاصات على سيارة فخري زاده المصفحة، مما دفعه إلى الخروج من السيارة حيث لم يكن يعلم على ما يبدو أنه يتعرض للهجوم، معتقدًا أن الصوت ناتج عن حادث أو مشكلة ما في السيارة ، بحسب ما أفادت الوكالة.





ولم يحدد المنفذ ما إذا كانت تلك الطلقات أطلقت من مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بعد أم من مصدر مختلف.





بمجرد خروج فخري زاده من السيارة، فتح المدفع الرشاش الذي يتم التحكم فيه عن بعد النار من مسافة 150 مترًا (500 قدم)، فأصابه ثلاث مرات، مرتين في جانبه ومرة ​​في ظهره، مما أدى إلى قطع عموده الفقري. كما أصيب حارس فخري زاده الشخصي بطلقات نارية. وذكر التقرير أن السيارة المهاجمة من طراز نيسان انفجرت بعد ذلك.





ونقل فخري زاده إلى مستشفى قريب حيث أعلنت وفاته. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، يبدو أن زوجته قُتلت في الهجوم.





وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر الإنترنت سيارة سيدان بها ثقوب الرصاص في الزجاج الأمامي والنافذة الخلفية، والدماء متجمعة على الأسفلت والحطام متناثرة على امتداد امتداد الطريق.





وحتى الآن، أشارت التقارير الواردة من إيران إلى وقوع انفجار أولًا، مما أجبر سيارة فخري زاده على التوقف، وعندها فتح عناصر مسلحون النار عليه وعلى أفراد أمنه فقتلوهم قبل الفرار من المكان.





وبحسب وكالة أنباء فارس، فقد تعقبت السلطات الإيرانية مالك السيارة "نيسان" الذي غادر البلاد في 29 أكتوبر. ولم يُدرج اسم المالك في التقرير.





شكك عدد من محللي الدفاع في تقرير فارس، مشيرين إلى أن صور المشهد أظهرت ما بدا أنه إطلاق نار دقيق استهدف سيارة فخري زاده، والتي من غير المرجح أن ينتجها سلاح آلي يتم التحكم فيه عن بعد، وهذا يناسب الأوصاف الأولية بشكل أفضل. نشطاء مسلحون ومدربون نفذوا الغارة.





كما نشرت وسائل إخبارية أخرى روايات متناقضة عن القتل، بما في ذلك مزاعم عن تورط عشرات الإسرائيليين.





أثار مقتل فخري زاده علنًا إدانة واسعة النطاق من إيران، التي اتهمت إسرائيل صراحةً بالمسؤولية عن الهجوم وهددت بالانتقام له.





وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي العملية - دون تسمية إسرائيل - قائلين إنها أشعلت التوترات في المنطقة. كما تحدث بعض الديمقراطيين الأمريكيين ضد الغارة، قائلين إنها كانت محاولة على ما يبدو لإعاقة جهود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وهي خطوة تعارضها القدس بشدة إلى جانب العديد من الدول العربية السنية.





وقال مصدر استخباراتي غربي لم يذكر اسمه للقناة 12 العبرية إن مقتل الفيزيائي النووي، الذي وصف في الماضي بأنه "أب" مشروع إيران لتطوير أسلحة نووية، كان "ذروة" خطط إسرائيل طويلة المدى. وتنفي طهران رسميًا وجود خطط لتطوير أسلحة نووية، والحفاظ على برنامجها النووي لأغراض مدنية، على الرغم من أن مجموعة من الوثائق الإيرانية التي سرقها الموساد من طهران، والتي كشف عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2018 ، أظهرت خطط إيران لربط سلاح نووي. رأس حربي لصاروخ باليستي.





وبينما بقيت إسرائيل صامتة رسميًا بشأن مقتل فخري زاده ودورها المزعوم فيه، أشاد وزير إسرائيلي علنًا بنتائج العملية. وقال وزير الطاقة يوفال شتاينتس لقناة كان العامة يوم الأحد: "الاغتيال في إيران ، بغض النظر عمن فعل ذلك ، فهو لا يخدم إسرائيل فحسب ، بل المنطقة بأسرها والعالم".





ما القصة؟





انشغل العالم خلال اليومين الماضيين بعملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.





كان محسن فخري زاده الذي اغتيل يوم الجمعة، رئيس منظمة البحث والابتكار بوزارة الدفاع الإيرانية، وكان معروفًا لدى العديد من وسائل الإعلانم خارج إيران، واشتهر بلقب "أبو القنبلة الذرية الإيرانية"، و"أحد أقوى 500 شخصية في العالم.





وتقول هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في نسختها الفارسية، إن مراسلوا الدفاع وال’ن في إيران شبهوا عملية اغتيال زاده بعملية اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، كما كانوا يشبهونه به أثناء حياته، حيث كانوا يلقبوه بـ"قاسم سليماني صناعة الدفاع" و"فخر إيران".





وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه كان من المقرر اغتيال محسن فخري زاده مع علماء إيرانيين آخرين ونشطاء نوويين في عام 1988، لكنه لم يتم اغتياله لاعتبارات منها بعض التسريبات.





ولد محسن فخري زاده مهابادي في قم وولد عام 1957. كان هو وفريدون عباسي دواني، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في عهد محمود أحمدي نجاد، من بين قادة الحرس الثوري الذين انضموا لاحقًا إلى البرنامج النووي الإيراني.





قبل انضمامه إلى البرنامج النووي الإيراني، كان أحد قوات الحرس الثوري المشارك في برنامج إيران الصاروخي. وبحسب بعض المقربين من الحرس الثوري، فقد كان أيضًا أحد أفراد الحرس الثوري الذي أطلق برنامجًا صاروخيًا في إيران بالتعاون مع كوريا الشمالية وليبيا. وبحسب هذه التقارير، فقد كان أحد تلك القوات التي سافرت إلى كوريا الشمالية مع حسن طهراني مقدم. وبحسب بعض التقارير، كان عالم الفيزياء النووية الإيراني شهرام أميري من بين زملاء محسن فخري زاده.





قبل نحو شهرين من اغتياله، ورد اسمه في اجتماع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الفرع السياسي لمنظمة "مجاهدي خلق"، لكن تم ذكره بالفعل من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.





وفي اجتماع مجلس المقاومة الوطنية الإيرانية ، أُعلن أن موقعي "سرخه حصار" في طهران و "مريفان" في آباده كانا ينشطان لـ "إنتاج أسلحة نووية" وأن هذين الموقعين كانا في حوزة منظمة أبحاث دفاعية جديدة تسمى "سيبند". وكان الفرع السياسي لمنظمة مجاهدي خلق قد أعلن في عام 1992 أن الوحدة العسكرية للأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية قد عُهد بها إلى "سيبند" ويرأسها محسن فخري زاده.





كما أعلنت المنظمة عام 2018 أن فخري زاده سافر إلى كوريا الشمالية عام 2013 للمشاركة في التجربة النووية الثالثة.





ويشار إلى أن موقع اغتيال فخري زاده كان بالقرب من بعض المواقع النووية والعسكرية الإيرانية.





في عام 2018، ذكر بنيامين نتنياهو اسمه وقال: "تذكروا هذا الاسم". وفي 21 أبريل 2018، قدم نتنياهو عرضًا تلفزيونيا قال إنه يكشف نحو 55 ألف صفحة و55 ألف ملف رقمي من المعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي العسكري الإيراني، بما في ذلك خطة جاهزة لإنتاج أسلحة نووية، وذكر أن فخري زادة أحد الأشخاص المشاركين في هذا المشروع.





قبل شهرين من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، كتبت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري في عنوانها "جاهز اسم رمز الاتهام الموجه للبرنامج الصاروخي الإيراني وكتبت:"في جولة الضغط الجديدة ، يمكن للمرء أن يتكهن بأن هذه الوثائق يمكن الاستشهاد بها أيضًا كسابقة لجهود إيران لتزويد الصواريخ الباليستية برؤوس نووية".





وبطريقة ما أظهر ذلك أن تصرفات محسن فخري زاده كانت تحت سيطرة إسرائيل في الوقت نفسه في مجال الصواريخ والنووية وجهود "تجهيز الصواريخ البالستية برؤوس نووية".





وفي عام 2019، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن إعادة تنشيط العلماء النوويين الإيرانيين الذين، بحسب الوزارة ، شاركوا في "برنامج الأسلحة النووية" قبل عام 2004.





وكانت الوزارة قد كشفت عن توظيف هؤلاء الأفراد في منظمات أخرى برئاسة محسن فخري زاده.





وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها محسن فخري زادة استأنف أنشطته مرة أخرى بتأسيس مركز رئيسي للبحوث النووية.





وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محسن فخري زاده أقام مركز تغطية باسم منظمة الأبحاث الدفاعية والابتكار في شارع مجدة شمالي العاصمة الإيرانية طهران.





في قرار الأمم المتحدة رقم 1737، أشار مجلس الأمن الدولي إلى المنشأة باسم "7 تير" وقال إن المنشأة تابعة لمنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية ومرتبطة مباشرة ببرنامجها النووي.





كما كتب معهد العلوم والأمن الدولي أن شركة "7 تير" القريبة من أصفهان تعمل بشكل أساسي في إنتاج الصواريخ وقد صنعت في السابق أجزاء حساسة من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم وربما لا تزال تصنع هذه الأجزاء هناك، على الرغم من أنها تستند إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكن القول على وجه اليقين أن بناء هذه المكونات مستمر هناك.





فخري زاده من بين المتورطين في البرنامج النووي الإيراني، لذي طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء مقابلة معه، لكن إيران رفضت الطلب. ومع ذلك، ذكرت بعض وسائل الإعلام المحافظة أن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقوا بعلماء نوويين إيرانيين.





وقال علي أصغر سلطانيه، ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية آنذاك،إن "الوكالة عرّضت علماء وخبراء إيرانيين للاغتيال من خلال نشر أسمائهم.





كان محسن فخري زاده من المتورطين في البرنامج النووي الإيراني، ورغم ذكر اسمه في وسائل الإعلام الأجنبية، إلا أنه لم يكن حاضرًا في وسائل الإعلام الإيرانية، ولم تُنشر صورته إلا خلال لقاء مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.





يقول بعض المحللين إن اغتيال محسن فخري زاده، أكبر عالم نووي إيراني وثاني أكبر شخصية عسكرية يقتل هذا العام، يظهر ضعف طهران في حماية كبار المسؤولين وقدرة أعدائها على القضاء عليهم.





تقول إيران إن فخري زاده ، 59 عاما ، قتل في هجوم مسلح في وضح النهار أثناء سفره بالسيارة إلى مدينة أبسارد، على بعد حوالي 90 كيلومترا من طهران.





ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن اغتيال فخري زاده ، الذي ترأس منظمة البحث والابتكار بوزارة الدفاع ودعم الجيش الإيراني، لكن أصابع الاتهام بالطبع تتجه نحو إسرائيل.





وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان مسؤولًا عن برنامج سري للأسلحة النووية ، بدأت إيران في الثمانينيات وتوقفت على ما يبدو في عام 2003.





اغتيل فخري زاده بعد حوالي 11 شهرًا من مقتل قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، على يد الجيش الأمريكي بالقرب من العاصمة العراقية بغداد. ووصفت الولايات المتحدة في ذلك الوقت اغتيال سليماني بأنه عملية دفاعية لحماية الأمريكيين في الخارج ضده.





قال إريك بروير، المحلل النووي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لإذاعة إن إيران ليس لديها سجل جيد لحماية علماءها النوويين.





كما أشار إلى عملية إسرائيل لسرقة أرشيف نووي إيراني سري من مستودع في أوائل عام 2018 ، وقال إن المسؤولين الإيرانيين "يجب أن يكونوا قلقين بشأن سرية جهودهم وقدرتهم على حماية مثل هذه الأنشطة".





كما أشار إلى عملية إسرائيل لسرقة أرشيف نووي إيراني سري من مستودع في أوائل 2018، وقال إن المسؤولين الإيرانيين "يجب أن يشعروا بالقلق إزاء سرية جهودهم وقدرتهم على حماية مثل هذه الأنشطة".