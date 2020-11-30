الخصائص البيوميكانيكية لحركة متسابقى رمى الرمح.. رسالة ماجستير بجامعة المنصورة غدا

غدا الثلاثاء، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث إسلام محمد محمد محمد المرساوى المعيد بقسم علوم الحركة الرياضية بالكلية تحت عنوان "الخصائص البيوميكانيكية لحركة الدخول بالحوض وعلاقتها بالمستوى الرقمى لمتسابقى رمى الرمح" وذلك للحصول علي درجة الماجستير في التربية الرياضية.

فيما تتكون لجنة الإشراف من الدكتور محمد يحيى غيدة أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة " المشرف الرئيسى " والدكتور تامر صابر محمد صابر مدرس بقسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة " مشرف " والدكتور محمود أبو العباس عبدالحميد مدرس بقسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة " مشرف ".





فيما تتكون لجنة المتاقشة والحكم من كلا من من الدكتور محمد يحيى غيدة أستاذ الميكانيكا الحيوية ورئيس قسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة " مناقشا ورئيسا " والدكتورة غاده محمد عبد الحميد استاذ ورئيس قسم مسابقات الميدان والمضمار السابق بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا " مناقشا " والدكتور وديع محمد المرسى استاذ مساعد بقسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية والرياضية بجامعة المنصورة " مناقشا ".





فيما تهدف الدراسة إلى التعرف على الخصائص البيوميكانيكية لحركة الدخول بالحوض وعلاقتها بالمستوى الرقمى لمتسابقى رمى الرمح والذى يمكن تحقيقه من خلال مجموعه الأغراض الفرعية التالية التعرف على طبيعة العلاقة بين بعض المتغيرات البيوكينماتيكية والمستوى الرقمي لمتسابقي رمى الرمح والتعرف على طبيعة العلاقة بين الخصائص البيوميكانيكية لحركة الدخول بالحوض والمستوى الرقمى خلال مرحلة التخلص لمتسابقى رمى الرمح والتعرف على الزاوية المثلي للدخول بالحوض.





فيما جاء الإستنتاجات فى حدود عينة البحث وطبقا للإجراءات المستخدمة فى البحث، وإستنادًا الى ما أظهرته نتائج البحث وفى ضوء هدف وتساؤلات البحث توصل الباحث إلى عدد من الإستنتاجات وكانت أهم الإستنتاجات وجود علاقة إرتباط طردية بين المستوى الرقمى وكل من سرعة الدخول بالحوض وسرعة التخلص وإرتفاع نقطة التخلص وزاوية الدخول بالحوض ووجود علاقة إرتباط طردية بين زاوية الدخول بالحوض وكل من المستوى الرقمى وسرعة التخلص وإرتفاع نقطة التخلص.





كما شملت اهم الاستنتاجات ايضا وجود علاقة إرتباط طردية بين سرعة الدخول بالحوض وكل من المستوى الرقمى وسرعة التخلص وإرتفاع نقطة التخلص ووجود علاقة إرتباط طردية بين كمية حركة الجذع وسرعة مركز ثقل الجسم وكل من سرعة التخلص وإرتفاع نقطة التخلص والزاوية المثلى للدخول بالحوض فى مسابقة رمى الرمح وفقا لعينة البحث تتراوح ما بين (26.5:24.5)o.