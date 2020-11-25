ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ندوة الوعى القانوني لطلاب الجامعة بـ آداب المنصورة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:20 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
Advertisements
همت الحسينى
نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب بكلية الآداب اليوم الأربعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ ندوة " الوعى القانوني لطلاب الجامعة " التى أقيمت تحت رعاية  الدكتور  أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بقاعة المؤتمرات بالكلية.

جاء ذلك بحضور كل من  الدكتور  محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب ،  الدكتور  محمود سليمان الجعيدى عميد كلية الآداب ،  الدكتور  حمدى شاهين  أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بالكلية، الدكتور  احمد أنور العدل  منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة ، الدكتور  محمد صبرى سرايا  رائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، عدد من أساتذة وطلاب كلية الآداب وحاضر فى الندوة الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وأشاد  الدكتور  محمد عطية البيومى بحضور قامة قانونية مرموقة مثل الدكتور خالد القاضى لجامعة المنصورة لنشر الثقافة القانونية بين طلاب الجامعة لمواجهة الحملات التي تستهدف تضليل شباب مصر بمعلومات مغلوطة عن مؤسسات وطنهم.

وأضاف أن جامعة المنصورة تستهدف الارتقاء بوعى الطلاب لمواجهة حملات التضليل من خلال تنظيم فعاليات ثقافية بحضور شخصيات لها ثقل ودراية بمقومات تشكيل الوعى القومى مثل هذه الندوة التى شاركت كلية الآداب فى خروجها بشكل يليق بالجامعة. 

وأثنى  الدكتور  محمود الجعيدى على ثقة قيادة جامعة المنصورة فى كلية الآداب وإسناد تنظيم هذه الندوة لها وعلى حرص الدكتور خالد القاضى على الحضور للجامعة لتوعية الطلاب من الناحية القانونية للتصدى للأفكار الهدامة.

وأعرب الدكتور خالد القاضى عن سعادته بالتواجد فى جامعة المنصورة ذات المكانة المرموقة على المستوى العالمى بفضل عطاء علمائها الغزير وحرص قيادة الجامعة على التطوير المستمر.

وأضاف أن مرحلة الجامعة أهم مراحل تكوين الوعى حيث يتلقى الشباب يوميا مزيد من المعلومات لا يستطيعون معرفة مدى صدقها من عدمه إلا من خلال الوعى بكافة الأحداث المحيطة بهم.

وأكد أن الثقافة مكون يدخل فى كافة مجالات الحياة ومنها الثقافة الوطنية التى تحمى صاحبها من حملات تشويه الوعى من جانب بعض المتطرفين الذين يهدفون لهدم كافة الثوابت الوطنية التى تدعم استقرار المجتمع.

ونوه بتعرض المصريين لحملات التشكيك فى الهوية المصرية من خلال نزع الترابط بين الشعب والأرض والسلطة الحاكمة(تشريعية ، تنفيذية ، قضائية) من أجل بث الفوضى بين المواطنين.

وطالب كافة وسائل الإعلام ببث كافة القيم الإيجابية التى ترسخ الانتماء للوطن ودعم استقراره وقوة مؤسساته وبغرس الأسر لهذه القيم فى نفوس الأبناء حتى يتكون بداخلهم مخرون ثقافى يزيد من ارتباطهم بالوطن وبالتالى يصبح المجتمع حائط الصد الأول لشائعات هدم استقرار الوطن.
ونادى بمشاركة مجتمعية من خلال التنسيق بين المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والمحاكم والبرلمان والمجالس المحلية والمجالس الرئاسية والقومية ودور العبادة ومراكز الشباب والمجتمع المدنى للارتقاء بوعى المواطنين للتصدى لمحاولات زعزعة استقرار الوطن .
ندوة الوعى القانوني لطلاب الجامعة بـ آداب المنصورة
ندوة الوعى القانوني لطلاب الجامعة بـ آداب المنصورة
ندوة الوعى القانوني لطلاب الجامعة بـ آداب المنصورة
ندوة الوعى القانوني لطلاب الجامعة بـ آداب المنصورة
ندوة الوعى القانوني لطلاب الجامعة بـ آداب المنصورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ادرس فى مصر .. انطلاق اليوم الرياضي للوافدين بجامعة المنصورة

لجهودهم خلال جائحة كورونا.. جامعة المنصورة تكرم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفى الأطفال الجامعى

ندوة عن الإجراءات الاحترازية فى المواقع الأثرية بجامعة المنصورة

ترشيحاتنا

اليوم.. الظهور الأول لنادي زد إف سي بدوري الدرجة الأولى

ينظف الأوعية الدموية.. 8 فوائد لتناول شوربة العدس اكتشفها

دعاء المطر الشديد مستجاب

خبير أجنبي يكشف أسرار في باطن الهرم الأكبر.. تفاصيل

بعد فوزها بلقب أفضل وزيرة عربية.. السعيد: الحكومة المصرية على قلب رجل واحد

مصر تفوز بأربع جوائز ضمن الدورة الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هيشوف النهائي في البيت.. حاجات لازم تعمليها لتشجيع الزوج والأطفال

مع تقلبات الجو والأمطار.. 10 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

السعودية تستضيف أول سباق ليلي في تاريخ فورمولا formula.. صور