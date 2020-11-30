وزير الرياضة: مش هنسكت على التعصب ويحق لـ مرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام تتابع الواقع الرياضي والتعصب، معقبا "إحنا مش هنسكت على موضوع التعصب وتواصلت مع كابتن الخطيب أمس".





وأكمل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "الوزارة تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد التعصب، وإحنا مش هنسيب الوسط الرياضي كدا وهناك لجان قانونية".









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قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن لجنة الانضباط لكرة القدم لها حق في إعطاء القرارات في كرة القدم فقط، معقبا "هناك توزان بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وكل المنظومات الرياضية.. وبندير بكل مرونة".

وأضاف أشرف صبحي، تم اتخاذ قرار من قبل اللجنة الأولمبية والوزارة من أجل تعديل بعض الأمور، من ضمنها الدخول في سلطات الأندية بالشأن القانوني، وحدث تواصل بالخروج من النادي بدون أي مشاكل.

وأكد أشرف صبحي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوزارة تعمل على الحفاظ على الكيانات بشيء من الحكمة والحزم، وهناك قرارات لكل شيء ولا داعي للقلق. وأضاف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، "بعد ماتش القمة الأفريقية سيتم تغيير نجيلة ستاد القاهرة لتكون ما بين الطبيعي والصناعي"، معقبا "لدينا عدة استادات أخرى لاستقبال الماتشات وتواصلنا مع الاتحاد الأفريقي".



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قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، هناك لجان تفتيشية في الاتحادات الرياضية وفي اللجنة الأولمبية، معقبا "الحكومة والمجلس الأعلى للإعلام مهتمين بالظبط العام لكل المنظومة بالقدر المستطاع".

وأكمل: "التعديلات التي حدثت في نادي الزمالك جاءت طبقا للائحة الحالية بالنادي وطبقا لقانون الرياضة"، معقبا: "الإجراءات تم اتخاذها من قبل لجنة قانونية على أعلى مستوى وطبقا لكل ماهو قانوني ولا يوجد خطا في تلك الإجراءات على الإطلاق".





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قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تهتم بكل المؤسسات الرياضية وكله بيتم بما لا يخرج عن الجزء القانوني للوزارة، معقبا "بطمن جماهير نادي الزمالك.. إحنا من فترة وجيزة درسنا الأمور بهدوء ومفيش تصرعات".

وأكمل "صبحي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك العديد من اللجان التابعة للوزارة في العديد من الهيئات وليس الزمالك فقط، معقبا: بناء على قرار الخاص باللجنة حدث توقف للمجلس الحالي.. ونحن لا نتهم أي مجلس بأي شيء والنيابة هي من ستحدد.

وتابع: اللجنة القناونية قررت إيقاف المدير التنفيذي والمالي وتوقف للمجلس الحالي، معقبا: وفقا للائحة نادي الزمالك سيتم إدارة النادي عن طريق 3 استشاريين سواء حاليين أو سابقين، وذلك في حالة إخلاء المجلس. وأـضاف "صبحي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر، اللجنة المشتركة التي تمر على كل الأندية المصرية واللجنة التنفيذية وجدت ماهو يؤدي إلى مخالفة مالية ، وكل هذا سيتم تأكيده من قبل النيابة.





كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن الكثير من الأمور الخاصة بنادي الزمالك ومجلس إدارته الجديد، كما تحدث عن قدرة مصر في استقبال السوبر الإفريقي، وتعاون الوزارة مع المجلس الأعلى للأعلام من أجل نبذ التعصب: