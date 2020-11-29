بعد واقعة شيكابالا.. أشرف صبحي: مش هنسكت على التعصب

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام تتابع الواقع الرياضي والتعصب، معقبا "إحنا مش هنسكت على موضوع التعصب وتواصلت مع كابتن الخطيب أمس".





وأكمل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "الوزارة تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد التعصب، وإحنا مش هنسيب الوسط الرياضي كدا وهناك لجان قانونية".





وأضاف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، " بعد ماتش القمة الأفريقية سيتم تغيير نجيلة ستاد القاهرة لتكون ما بين الطبيعي والصناعي"، معقبا "لدينا عدة استادات أخرى لاستقبال الماتشات وتواصلنا مع الاتحاد الأفريقي".





وتابع "مصر لديها استعداد كامل لاستضافة السوبر الأفريقي"، معقبا "أبعث رسالة إلى الشباب بأن الوزارة لن تسمح بوجود أي مؤامرات على أي مؤسسة مصرية.. والوزارة وقفت مع النادي الأهلي وحافظت عليه في فترة التدخل الخارجي وذلك مثال للجميع".



