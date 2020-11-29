أشرف صبحي: يحق لـ مرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة

يحق لمرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة ما لم يكن ضده أي شيء قانوني، والسؤال هنا، هل ترضى الجمعية العمومية لنادي الزمالك بترشح شخص موقوف من 12 اتحاد رياضي وغير قادر على تمثيل النادي هذا يرجع لهم".

أعلنت وزارة الشباب والرياضة حيثيات القرار الصادر بشأن وقف مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لادارة القلعة البيضاء.





وصدر قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والمحام العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، على أن تتولي اللجنة المؤقتة إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية وتعيين مديرًا تنفيذيًا للنادى يضم لعضوية اللجنة تطبيقًا للائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك.





ويستمر عمل اللجنة المؤقتة لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالية أو انتهاء تحقيقات النيابة في المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة أيهما أقرب.





وكانت وزارة الرياضة فرر إحالة المخالفات المالية لنادي الزمالك إلى النيابة العامة، وتجميد مجلس الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا للمجلس، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالإشراف على النادي وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئونه.





وكشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة عن أعضاء اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك مؤقتًا، حيث ستضم كلًا من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول وأيمن يونس ومحمد سيف.





وأعلنت الوزاره أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:





أولًا: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :





• إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.





• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النياب العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.





• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.





ثانيًا: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، هناك لجان تفتيشية في الاتحادات الرياضية وفي اللجنة الأولمبية، معقبا "الحكومة والمجلس الأعلى للإعلام مهتمين بالظبط العام لكل المنظومة بالقدر المستطاع".وأكمل: "التعديلات التي حدثت في نادي الزمالك جاءت طبقا للائحة الحالية بالنادي وطبقا لقانون الرياضة"، معقبا: "الإجراءات تم اتخاذها من قبل لجنة قانونية على أعلى مستوى وطبقا لكل ماهو قانوني ولا يوجد خطا في تلك الإجراءات على الإطلاق".وأـضاف "صبحي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر، اللجنة المشتركة التي تمر على كل الأندية المصرية واللجنة التنفيذية وجدت ماهو يؤدي إلى مخالفة مالية ، وكل هذا سيتم تأكيده من قبل النيابة.وتابع: "