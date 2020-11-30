أحمد فراج: أقمنا احتفال «برايتون الدولي» في الغردقة لتنشيط السياحة..فيديو

قال المهندس احمد فراج، رئيس مجلس إدارة شركة برايتون للصناعات الكيماوية، إن الشركة أنشئت من عام 2012، وبدأت فى مجال الديكورات للعمل فى الأسواق بأسعار تنافسية، موضحًا أن الديكورات تضيف قيمة للمكان الذى يوضع فيه.





وأضاف المهندس احمد فراج، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى، أنه تم عمل ورق حائط قطيفة وساحلى وورود بارزة لإضفاء الجمال فى المكان، مشيرًا إلى أن العملاء كلهم من التجار والوكلاء والفنانين.





وتابع أنه يتم عرض المنتجات الجديدة كل عام فى مهرجان واحتفالية للشركة، مضيفًا أن التجمعات والاحتفاليات تتم فى الاماكن السياحية فى الغردقة وشرم الشيخ وغيرها من المناطق السياحية.





وأشار إلى أن اختيار الغردقة لإقامة المهرجان جاء نتيجة كونها واجهة سياحية، لافتا إلى أن المهرجان يقام في دورته الرابعة بمدينة الغردقة حيث شارك في المهرجان في السنوات السابقة العديد من نجوم الرياضة والفن من بينهم الكابتن مجدي عبدالغني، والفنان علاء مرسي، والفنان إسماعيل الليثي، والفنان طاهر أبو ليلة، والفنان حسن الهلالي





ودشن فى مدينة الغردقة فعاليات مهرجان "برايتون الدولي" في دورته الرابعة، ، بأحد الفنادق السياحية، وقدمته الإعلامية مديحة عاشور، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة تنفيذا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.





واختتم الحفل الختامى بغناء الفنان عمر كمال الذي حقق نجاح منقطع النظير في أول أيامه بالغردقة، وقدم الفنان رضا حامد فقرة السحب على الجوائز بشكل كوميدى لاقى استحسان الحضور.





وجاءت فعاليات اليوم الأول في شكل كرنفالى يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والمسابقات بمشاركة الفنان رضا حامد الذي قدم فقرة السحب على الجوائز بشكل كوميدي لاقى استحسان الحضور.



