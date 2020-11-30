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أخبار العالم

معلنا استمرار القتال.. زعيم تيجراي يطالب آبي أحمد بـ "وقف الجنون"

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:15 م
زعيم تيجراي يطالب
زعيم تيجراي يطالب آبي أحمد بـ "وقف الجنون"
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قسم الخارجي
أكد زعيم قوات إقليم تيجراي، دبرصيون جبرمكئيل، اليوم الاثنين، استمرار القتال على كافة الجبهات؛ مطالبا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بـ "وقف الجنون"؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جبرمكئيل إنه لا يزال يقاتل على مقربة من مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم بعد وقوعها تحت سيطرة القوات الإثيوبية.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم الأثنين، إن قوات الجيش الإثيوبي لم تقتل أي مدنيين في حرب تيجراي، مؤكدا إنه لن يدمر عاصمة الإقليم.


وألقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، كلمة أمام البرلمان بعد إعلان سيطرة الجيش الإثيوبي على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.

وقال آبي أحمد، في كلمته، إنه تلقى تهديدات بالقتل من جبهة تحرير تيجراي قبيل وصوله إلى السلطة، كما تم مراقبته على مدار الساعة.

وأضاف أن جبهة تحرير تيجراي أصدرت أيضًا مذكرة توقيف بحقه، قبل 10 أيام من تعيينه من قبل البرلمان، في عام 2018، إلا أن تلك الخطة لم تنجح.

وأشار: "عندما لا تكون قادرًا على التحكم في المكتب الذي تعمل فيه والمنزل الذي تنام فيه كرئيس للوزراء في بلد مسؤول بسبب مراقبتك، فإن الهدف هو تحرير إقليم تيجراي من حيث الاستخبارات والدفاع والشؤون المالية".

وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد أعلن في وقت سابق، انتهاء العملية العسكرية في إقليم تيجراي، وذلك بعد سيطرة الجيش الإثيوبي على ميكيلي عاصمة الإقليم.

وقال آبي أحمد في بيان مقتضب: "لقد أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في منطقة تيجراي.. سينصب تركيزنا الآن على إعادة بناء المنطقة وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضريين بينما تعتقل السلطات الفيدرالية مسلحي جبهة تحرير تيجراي".

وقال ديبريتسيون جبريمايكل ، رئيس جبهة تحرير تيجراي الشعبية ،في رسالة نصية لرويترز، إن بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية أسروا من جانبه.

 وذكرت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد أن الرد على "أوهام عصابة إجرامية" لم يكن محور اهتمام الحكومة.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإريترية ، رغم أنها نفت تورطها في بداية الصراع الذي دام أكثر من ثلاثة أسابيع.
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