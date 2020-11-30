زعيم تيجراي: مازلنا نقاتل بالقرب من ميكيلي عاصمة الإقليم

أكد زعيم تيجراي والقوات الشمالية المتمردة في إثيوبيا اليوم الاثنين أنه لا يزال يقاتل بالقرب من ميكيلي عاصمة الإقليم، بعد أن استولت عليها القوات الحكومية، وفق ما أوردت وسائل إعلام دولية.

وتأتي تلك التصريحات في تحد لإعلانات حكومة آبي أحمد .

وقال ديبريتسيون جبريمايكل ، رئيس جبهة تحرير تيجراي الشعبية ،في رسالة نصية لرويترز، إن بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية أسروا من جانبه.

وذكرت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد أن الرد على "أوهام عصابة إجرامية" لم يكن محور اهتمام الحكومة.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإريترية ، رغم أنها نفت تورطها في بداية الصراع الذي دام أكثر من ثلاثة أسابيع.

من الصعب التحقق من المزاعم من جميع الأطراف لإنقطاع الاتصالات الهاتفية أو عن طريق الإنترنت بمنطقة تيجراي.

في 4 نوفمبر، تعرضت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) لهجوم في منطقة تيجراي الشمالية، اتهمت فيه حكومة آبي أحمد قادة تيجراي بتنفيذه.

وتشير التقارير إلى مقتل الكثير من أفراد الجيش الإثيوبي، بينما أعلنت القيادة المحلية لجبهة تحرير تيجراي الشعبية أن إدارة رئيس الوزراء أبي أحمد علي في أديس أبابا غير شرعية.

ووصف آبي الصراع بأنه مسألة داخلية لا تتطلب تدخلا دبلوماسيا وعسكريا من الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى.

ووصفت الحكومة الإثيوبية الإجراءات العسكرية المتعمدة والسريعة التي اتخذتها قوة الدفاع الوطنية بأنها عملية لإنفاذ القانون.

زار وفد من الاتحاد الأفريقي إثيوبيا لإجراء مناقشات مع آبي في 27 نوفمبر، لكن يبدو أن المحادثات لم تسفر عن شئ، حيث ذكر تقرير نشره موقع أوول أفريكا، عن الاجتماع بين وفد الاتحاد الأفريقي وآبي ، بأنه قد انتهى اجتماع مبعوثي الاتحاد الأفريقي رفيعي المستوى يوم الجمعة الماضي مع رئيس الوزراء آبي أحمد دون إحراز تقدم واضح نحو تفادي هجوم على ميكيلي. وطالب آبي بأن تستسلم القوات الإقليمية وحث الفاعلين الدوليين على عدم التدخل ، قائلا إن إثيوبيا قادرة على حل الموقف داخليا.

وكان المبعوثون الثلاثة رؤساء سابقون - إيلين جونسون سيرليف رئيس ليبيريا وجواكيم تشيسانو رئيس موزمبيق وكجاليما موتلانثي رئيس جنوب إفريقيا، يسعون إلى حل تفاوضي للصراع الذي أدى بالفعل إلى نزوح 43 ألف إثيوبي.

على الرغم من أن الحكومة الإثيوبية أعلنت النصر في الصراع الحالي ، إلا أن قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي يرفضون حاليًا التنازل ويتعهدون بمواصلة القتال ضد الجيش الإثيوبي.

بين عامي 1991 و 2018 ، كانت تيجراي هي الحزب السياسي المهيمن داخل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة (EPRDF) التي قاتلت الحكومة السابقة للعقيد منجيستو هايلي مريم ، حاكم البلاد منذ عام 1974 إلى أوائل التسعينيات.