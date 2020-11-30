سامي جوهر يكشف سر نجاحه في شخصية "برعي في شاهد مشافش حاجة".. فيديو

كشف الفنان سامي جوهر "برعي في شاهد مشافش حاجة " ، السر وراء نجاح شخصية "برعي" ، وقال إنه أجاد الدور ، كما أجاده الزعيم عادل إمام، ومن سر نجاح الشخصة، أنها كانت أولى بطولة مطلقة للزعيم، وأنه لا يهاب الوقوف على المسرح.





وأضاف الفنان سامي جوهر ، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن جيله كان مليء بـكثير من عظماء السينما، منهم أحمد بدير وفاروق الفيشاوي، مشيرا إلى أنه تلبية لطلبات أسرته، لم يكن لديه القدرة على احتراف الفن ، وهي بالنسبة له مجرد موهبة.





ولفت "جوهر" إلى أن الفن "وراثة" في أسرته ، وأن ابنته تهوى الرسم ، وابنه موسيقي ، مؤكدا أنهم هم من أختاروا الفن بأنفسهم .





وفاجأت نجلة الفنان عمر الحريري، ميريت الحريري، الفنان سامي جوهر "برعي في شاهد ماشافش حاجة"، بمكالمة هاتفية، على الهواء، وأعربت عن سعادتها البالغة، بحديثها إليه، موضحة أنها قضت معه فترات طويلة بالمسرح، مشيدة بأخلاقه الفنية.





وفي ذكرى وفاة الفنان عمر الحريري ، قالت ميريت عمر الحريري ، إن والدها ترك لها ولاسرتها سيرة عطرة وأعمال كبيرة ومهمة جميع الوطن العربي يشاهدها .





وأضافت ميريت خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، ان هناك فتاة صغيرة كتبت إلى والدي جواب وهو في المستشفى تطلب منه زيارتها في المستشفى وهذا يدل على انه ترك اثرا ايضا لدي الاطفال وكانو يحبوه ويعرفوه ، وأن جميع الاعمار كانت تعرفه .





وأوضحت ميريت ، انها عاصرت والدها وكان شعره أبيض وكان هذا من أسباب تميزه جماله ، ولم تعايشه وهو شعره اسود، حيث كانت صغيرة السن ، مؤكدة أن والدها كان له العديد من المعجبات .





ولفتت إلى أنها في الفترة الحالية اتجهت لـ التمثيل، بعد أن اكتسبت مهارات كثيرة في مجال الفن، موضحة أنها تعلمت من والدها الراحل بعض الأشياء المهمّة، منها بناء الشخصية.





وأشارت إلى أن مهنة الفن بها بعض الأشياء التكنيكية، وأن الفن يستحوذ من الفنان على 90% من حياته، وأن الـ 10% تكون للبيت والحياة الشخصية، مشيرة إلى أن والدها في آخر 4 سنوات من عمره كان يعيش معها، وأنه والدها توفي بمرض السرطان.



