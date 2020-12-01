إحنا هنا واحد.. ماذا قال أهالي الأقصر عن واقعة التنمر على شيكابالا؟.. شاهد

أكد عدد من المواطنين بمحافظة الأقصر رفضهم التام لواقعة التنمر التي قام فيها أحد مشجعى النادى الأهلى بمدينة الأقصر بإلباس كلب أسود زى نادى الزمالك تنمرا على اللاعب محمود عبد الرازق الشهير باسم "شيكابالا".
وقال إبراهيم أحمد، ممثل ذوى الاحتياجات الخاصة بالأقصر، لـ "صدى البلد"، إن ما حدث للاعب "شيكابالا" مرفوض، والتنمر بكل أنواعه سواء للاعب أو رجل أو امرأة أو طفل أو لون أو لذوى الاحتياجات الخاصة، فيجب أن يتعلم الجميع احترام الآخر.
وأضاف أن احترام الاخرين الآن أصبح مادة تدرس فى كل مكان بأمر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والقانون سوف يأخذ مجراه.
وقال المواطن هشام نور، أحد مشجعى النادى الأهلى بالأقصر، إنه ينتمى للنادي الأهلى منذ الصغر وهو ووالده وجده، ولكنه يرفض تماما ما حدث للاعب "شيكابالا"، موضحا: "إحنا هنا واحد أهلى وزمالك فريق واحد والكرة بين خاسر وفائز وشيكابالا ابن مصر واللى حصل له مرفوض".
وكان مصدر أمنى بمديرية أمن الأقصر أكد أن مباحث المديرية نجحت فى كشف هوية مرتكبي واقعة التنمر على لاعب نادى الزمالك "شيكابالا" أثناء الاحتفالات بميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر عقب انتهاء مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا.
وقال المصدر إنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالميدان تم التوصل إلى اثنين من مرتكبي الواقعة وجار القبض عليهما والتحقيق معهما.
ويعاقب المتنمر، حسب القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أكثر من شهر تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.