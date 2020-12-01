إحنا هنا واحد.. ماذا قال أهالي الأقصر عن واقعة التنمر على شيكابالا؟.. شاهد

أكد عدد من المواطنين بمحافظة الأقصر رفضهم التام لواقعة التنمر التي قام فيها أحد مشجعى النادى الأهلى بمدينة الأقصر بإلباس كلب أسود زى نادى الزمالك تنمرا على اللاعب محمود عبد الرازق الشهير باسم "شيكابالا".









وقال إبراهيم أحمد، ممثل ذوى الاحتياجات الخاصة بالأقصر، لـ "صدى البلد"، إن ما حدث للاعب "شيكابالا" مرفوض، والتنمر بكل أنواعه سواء للاعب أو رجل أو امرأة أو طفل أو لون أو لذوى الاحتياجات الخاصة، فيجب أن يتعلم الجميع احترام الآخر.









وأضاف أن احترام الاخرين الآن أصبح مادة تدرس فى كل مكان بأمر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والقانون سوف يأخذ مجراه.









وقال المواطن هشام نور، أحد مشجعى النادى الأهلى بالأقصر، إنه ينتمى للنادي الأهلى منذ الصغر وهو ووالده وجده، ولكنه يرفض تماما ما حدث للاعب "شيكابالا"، موضحا: "إحنا هنا واحد أهلى وزمالك فريق واحد والكرة بين خاسر وفائز وشيكابالا ابن مصر واللى حصل له مرفوض".

















وكان مصدر أمنى بمديرية أمن الأقصر أكد أن مباحث المديرية نجحت فى كشف هوية مرتكبي واقعة التنمر على لاعب نادى الزمالك "شيكابالا" أثناء الاحتفالات بميدان صلاح الدين بوسط مدينة الأقصر عقب انتهاء مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا.









وقال المصدر إنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالميدان تم التوصل إلى اثنين من مرتكبي الواقعة وجار القبض عليهما والتحقيق معهما.







