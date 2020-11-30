برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين ينظم احتفالية بجهود مكافحة كورونا

يحتفل برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، بالتعاون مع الشركاء من جهات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني، باليوم العالمي للتطوع في الرابع والخامس من شهر ديسمبر المقبل.





وذكر برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر- في بيان اليوم- أن الاحتفال يتم تنظيمه بالتعاون مع مبادرة "بينا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة بلان إنترناشونال، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري، وجمعية سفراء العمل التطوعي، وجمعية مشروع وطن، والهيئة القبطية الإنجيلية.





وأوضح البيان أن هذا الحدث يهدف إلى الاحتفال بالمجهودات التطوعية للشباب التي تمت خلال جائحة كورونا (كوفيد-19)؛ حيث قدم المتطوعون مثالًا ملهمًا للتضامن ودمج الأفراد المهمشة بمجتمعاتهم والتخفيف من الأضرار الناتجة عن انتشار الجائحة، مشيرا إلى أن العمل التطوعي لعب دورًا مهمًا وبارزًا خلال عام 2020 يستحق الاحتفاء به وإلقاء الضوء على نتائجه الإيجابية.





وأضاف أنه تم اعتماد شعار اليوم العالمي للمتطوعين هذا العام تحت عنوان (معًا نستطيع.. بالتطوع)، حيث شهد هذا العام احتياجًا شديدًا للمتطوعين في المستشفيات، ومخيمات الإغاثة والمرافق الطبية المختلفة، كما شهد احتياجًا لتطوير خطط ابتكارية تعمل على التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على الأفراد.





أشار البيان إلى أن الاحتفال يُعقد هذا العام على مدار يومين متضمنًا سلسلة من ورش العمل، عبر الإنترنت، التي تهدف إلى دعم جهود المتطوعين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم التطوعية بالشكل الذي يمكنهم من خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى إمدادهم بالمعرفة والمعلومات اللازمة لحماية أنفسهم وحماية المحيطين بهم من الأضرار النفسية والجسدية التي تصاحب أوقات الأزمات.





وأكد أن المتطوعين شاركوا في الخطوط الأمامية جنبًا إلى جنب مع العاملين الصحيين منذ بدء الجائحة، مما جعلهم أكثر عرضة للأخطار النفسية والجسدية، مضيفا أن ورش العمل ستتناول موضوع السلامة والصحة الجسدية والنفسية، حيث سيتعرف المتطوعون على كيفية إدارة أسلوب حياة صحي، وسبل رفع كفاءة الجهاز المناعي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وآليات حماية صحتهم النفسية وكيفية تقديم الدعم النفسي للأفراد المحيطين بهم من خلال التدريب على برنامج الرعاية الذاتية ودعم الأقران، كما ستتضمن ورش العمل تدريب المتطوعين على مبادئ ومهارات وأنواع العمل التطوعي لتحسين وتعظيم الأثر الناتج عن المبادرات التطوعية.





ولفت إلى أنه خلال اليوم الثاني للاحتفالية سيُتاح للمتطوعين مقابلة والاستماع إلى شخصيات عامة كان لها تأثير ملحوظ في تقديم حلول تنموية من خلال العمل التطوعي مثل مساعد وزير الشباب والرياضة ومديري مؤسسات أهل مصر ومرسال وعضو مجلس أمناء مؤسسة (مصر الخير)، وكذلك ممارسة ألعاب سهلة الصنع حول أهداف التنمية المستدامة وممارسة الرياضة لتعزيز المناعة، كما سيتم إلقاء الضوء على المبادرات المحلية التطوعية الناجحة؛ من أجل إلهام المشاركين وتعزيز مساعيهم ومساهماتهم المحلية.