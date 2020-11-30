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حوادث

اندلاع حريق في سيارة مواد بترولية بمركز الغنايم بأسيوط

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:06 م
حريق
حريق
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إيهاب عمر
اندلع مساء اليوم الاثنين حريق في سيارة مواد بترولية " مازيوت" بمركز الغنايم في أسيوط. 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من سكان العمارات السكنية بمنطقة العواشير باندلع النيران في سيارة مواد بترولية"مازيوت" فارغة أثناء مرورها علي الطريق الرئيسي مما ادي إلي تفحمها دون وقوع إصابات.

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز والاسعاف والدفاع المدني وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلي العمارات المجاورة وغلق الطريق أمام السيارات دون وقوع إصابات.

وتبين من المعاينة الأولية أن أثناء سير سيارة مواد بترولية تابعة لأحدي شركات الرصف وتحمل أرقام ( ب ق د- ١٣٥) اندلع بها الحريق دون معرفة الأسباب.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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