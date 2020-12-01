أخبار توك شو.. أحمد موسى يهاجم مجلسي الشيوخ والنواب بسبب الضرائب.. والمالية تعلن تفاصيل منحة جديدة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة.. ونستعرض أهم تلك الأخبار في العناوين التالية...









علق صبري فرج، مدير عام منطقة آثار سقارة، على انتشار "سيشن" على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تدعى سلمى الشيمي ذهبت لمنطقة سقارة يوم الأربعاء الماضي لمدة نصف ساعة فقط والتقطت بعض الصور مرتدية ملابس فراعنة.









وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة والآثار الدكتور مصطفي وزيري، أحال هذا الموضوع للتحقيق بعد التقصي عنه.









قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر تسعى دائما لاستفزاز الأشقاء في البحرين، موضحا أنهم يسعون مع الادارة الأمريكية الجديدة لانهاء المقاطعة مع قطر.









وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر موقفها واضح ومحدد من التعامل مع قطر، مشيرا الي أن قطر تسير في الاتجاه إلى التطبيع الكامل مع إسرائيل.









وأشار موسى، الى أن هناك علاقات وطيدة بين إسرائيل وقطر منذ التسعينيات، منوها بأن التقارب القطري الاسرائيلي بدأ مع تأسيس الجزيرة القطرية.









قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدولة تواجه العديد من الأزمات منها العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار، موضحا أن سوف يتم إنشاء صندوق بإشراف رئيس الوزراء لدعم الرعاية الصحية.









وأضاف "أبو العلا"، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن صحة البرلمان تفرض 100 جنيه على مصروفات المدارس الخاصة لهذا الصندوق، موضحا أن صندوق الطوارئ الطبية يهدف إلي مصلحة المواطن خاصة عقب جائحة كورونا.









قال المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن 90% من بنود لائحة مجلس الشيوخ مأخوذة عن مجلس النواب؛ وبند إعفاء مجلس الشيوخ من الضريبة أخذناه من لائحة مجلس النواب.









وأضاف "عثمان"، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن إعفاء مجلس الشيوخ من الضرئب متروك لمجلس النواب القادم وسوف يتم تنفيذ قرارهم؛ مؤكدا أن المكافأة التي يحصل عليها النواب قليلة ولا تستحق.









كشف المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أسباب اقتراح مادة إعفاء أعضاء المجلس من ضرائب الرواتب والبدلات؛ مرددا: «90% من لائحة مجلس الشيوخ مستمدة من لائحة البرلمان، وأبقينا على بند الضرائب من باب التوحيد مع مجلس النواب».









وقال عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن أعضاء الشيوخ لن يمانعوا حال إلغاء بند الإعفاء من الضريبة من قبل البرلمان.









قال عمرو شقيق حسام مصور فوتو سيشن فتاة هرم سقارة، إن شقيقه تم أخذه من المنزل لاستجوابه في شرطة السياحة ولم يعد حتى الآن؛ موضحا أنه يقوم بتصوير بأجر وليس له علاقة بالفتاة التي أحدثت جدلا على السوشيال ميديا.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»،: «أن شقيقه اخذ اجرا على تصوير الفتاة ولم يعرف اي شيء عنها وغير مسئول عن التراخيص».









قال رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية؛ موضحا أنه يعد خزينة وزينة في نفس الوقت؛ لذا يستحب شراؤه الفترة القادمة لانخفاضه.









وأضاف "العباسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن سعر الذهب انخفض في الفترة الماضية بسبب الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ويتم بيع الذهب بسعر منخفض حتى يتم استثمار الأموال في الاقتصاد والدليل على ذلك ارتفاع سعر البترول.









قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن "موديرنا" قدمت الملف الخاص بلقاح كورونا إلى منظمة الغذاء والدواء العالمية للموافقة المشروطة الطارئة، مشيرا إلى أن منظمة الغذاء والدواء تأخذ من 10 شهور إلى 12 شهرا لدراسة الملف ولكن سيتم دراسة هذا الملف الخاص بلقاح كورونا في 20 يوما فقط.









وأضاف «عنان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه بعد الموافقة علي إعطاء هذا اللقاح للمصابين والاصحاء سوف يكون تحت الملاحظة لتتبع الحالة من ناحية الفاعلية وسوف يكون الشخص تحت الملاحظة حتي عامين بسبب ان هذا اللقاح تحت التجارب.









أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجود 2.3 مليون شخص من العمالة غير المنتظمة انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وهم من سيبدأون الصرف، بتكلفة 1.2 مليار جنيه شهريًا بواقع 3.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهي ديسمبر ويناير وفبراير. مؤكدا أنه سيتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة في نهاية الأسبوع الجاري.









وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون، أن هناك لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تتكون من وزير القوى العاملة ومجموعة من الوزارات المعنية، وحصلت عملية مراجعة لكل المتقدمين.