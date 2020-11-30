أحمد موسى: قطر تتجه إلى التطبيع الكامل مع إسرائيل

قال الإعلامي أحمد موسى، أن قطر تسعى دائما لاستفزاز الأشقاء في البحرين، موضحا أنه يسعون مع الادارة الأمريكية الجديدة لانهاء المقاطعة مع قطر.





وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر مواقفها واضح ومحدد من التعامل مع قطر، مشيرا الي أن قطر تسير في الاتجاه إلى التطبيع الكامل مع إسرائيل.





وأشار موسى، أن هناك علاقات وطيدة بين إسرائيل وقطر منذ التسعينات، منوها أن التقارب القطري الاسرائيلي بدأ مع تأسيس الجزيرة القطرية.









ونوه موسى، بأن ترامب يسعى إلى إنهاء ملف المصالحة بين بعض الدول العربية وقطر قبل انتهاء ولايته.





وأكد موسى، أكثر عدد ضيوف ظهروا على فضائية الجزيرة كانوا من إسرائيل؛ مرددا: « العلاقات بين دويلة قطر واسرائيل بدأت سرية وتنفذ أجندات والآن أصبحت في العلن».





وسخر موسى، من كثرة استضافته المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي؛ قائلا: « الجزيرة تصف المقاومين الفلسطينيين بالإرهابيين».









وأكدت مصر والبحرين أن اعتراض دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني، يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.





جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني.





وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، إن الوزير سامح شكري استهلَّ اللقاء بإعادة التأكيد على موقف مصر الداعم للأشقاء في البحرين ولأمن واستقرار الخليج العربي.





وأضاف أن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مع تأكيد حرص مصر على تعزيزها في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.





وأضاف حافظ أن الوزيرين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وما تشهده من أحداث متسارعة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الحثيث بين البلدين.





وعكست المُباحثات بين الوزيرين توافق وجهات النظر إزاء مُجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.