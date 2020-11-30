وست هام يفوز على أستون فيلا في البريميرليج 2 / 1.. وإصابة خطيرة لـ تريزيجيه

فاز وست هام على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.





افتتح أوجبونا التسجيل لـ وست هام في الدقيقة 2، لكن "جاك جيراليش" عادل النتيجة لـ أستون فيلا في الدقيقة 26.





وفي الدقيقة 46، أحرز بوين الهدف الثاني لوست هام يونايتد.





وتحصل محمود حسن تريزيجيه، على ركلة جزاء لفريقه أستون فيلا في المباراة التي تجمعه بنظيره وست هام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.





تريزيجيه تحصل على ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 70 بعد تعرضه للشد من قبل ريس لاعب وست هام، ليقع على الأرض ويصطدم وجهه بحذاء لاعب الخصم، لتسيل الدماء من رأسه ويتم استبداله بزميله بيرتراند تراوري.





وأضاع زميله واتكينز ركلة الجزاء في الدقيقة 74 عندما سدد الكرة في عارضة مرمى وست هام، لينتهي اللقاء بفوز وست هام بهدفين مقابل هدف.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام للنقطة 17 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز العاشر.



