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تعليم

وزير التعليم : انتظروا انطلاق بث قناة مدرستنا 2 خلال أسبوع

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:08 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارات عديدة حول موعد اطلاق قناة مدرستنا 2 التي من المقرر ان تخدم طلاب الصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي ، والطلاب من الاول حتى الثالث الثانوي .


وقال وزير التربية والتعليم خلال تفاعله مع استفسارات متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : انتظروها خلال أسبوع بإذن الله.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها وفرت لطلاب المدارس هذا العام وسائل تعليمية جديدة ومختلفة لجميع المراحل الدراسية.


وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه الوسائل الجديدة، تساعد الطلاب على المذاكرة بأفضل وأيسر الطرق.


وقالت وزارة التربية والتعليم "من أبرز الوسائل التعليمية الجديدة التي تم توفيرها لطلاب المدارس: القناة التعليمية "مدرستنا" للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي"، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يتم إتاحة المزيد من القنوات التعليمية الجديدة لباقي الصفوف الدراسية قريبًا.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه القنوات التعليمية تعمل على شرح المواد الأساسية لأي طالب يتعذر عليه الاتصال بالإنترنت.


كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من الوسائل التعليمية الجديدة أيضا، المكتبة الإلكترونية المتاحة من بنك المعرفة المصري، ومنصة ادمودو التي تسهل التواصل بين الطلاب و المعلمين و تضم بداخلها فصولا افتراضية إلكترونية تسهل عملية التعلم والتواصل عن بعد.


وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه من المقرر يوم 1 ديسمبر أن يتم إطلاق منصة تعليمية إلكترونية جديدة اسمها "ايديوفلكس" على غرار نتفليكس.


وقال وزير التربية والتعليم "سيتم خلال منصة ايديوفليكس Eduflix بث فيديوهات مراجعة وشرح لطلاب المرحلة الثانوية لتدريبهم على كيفية التعامل مع نظام الاسئلة الجديدة".


وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، النصائح الصادرة عن وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا والواجب اتباعها أثناء تغذية الأطفال. 


وتمثلت تلك النصائح التي نشرها وزير التربية والتعليم في : 

- استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستعمال الواحد عند توزيع الوجبات المدرسية.

- قيام المسئولين عن توزيع الوجبات المدرسية بارتداء الكمامة والقفازات النظيفة.

- التباعد بمسافة لا تقل عن متر في أماكن تقديم الوجبات بالمدرسة.

- يجب أن يتناول كل طالب وجبته الخاصة التي أحضرها من المنزل.

- استخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب.


وأوضح  وزير التربية والتعليم :  أن الدراسة مستتبة والعام الدراسي يسير بشكل جيد جدا ، بشهادة كافة تقارير المتابعة من وزارة التربية والتعليم ولجنة ادارة الازمات والقيادة السياسية.


وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: يوميا نزيد الاجراءات الاحترازية للمحافظة على كل اعضاء المنظومة ، ولا يوجد ما يدعو للقلق.


السوشيال ميديا يستخدمون كلمات الاغلاق والحذف والتعطيل والابحاث ، وهذه الكلمات تخص ناس لا تريد التعليم.


وأضاف وزير التربية والتعليم أن وظيفة الدولة هي اتاحة تعليم جيد وتقييم عادل ونحن مصرون على الالتزام بذلك .


وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تضع يوميا على الفيس بوك الإجراءات والنصائح اللازمة للحفاظ على صحة طلاب المدارس من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد .


وقال : من حق الطالب الذي يخشى على نفسه من كورونا أن يختار بين التحويل للمنازل على أن يعود للأسلوب النظامي بعد انحسار الجائحة، أو أن يؤجل العام الدراسي كله للعام القادم دون أن يخسر شيئا منعا للمخاطرة ، مع العلم أن الاختيارين متاحان بدون أي أذى للطالب.
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