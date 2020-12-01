محمد صبحي: لا يوجد رئيس دولة ذهب للمطار لاستقبال عالم..فيديو

قال الفنان محمد صبحي : إن هناك تراكمات كثيرة في شخصية الإنسان خصوصا أننا خرجنا من أزمة حقيقية ومرعبة ومظلمة وهي أزمة الإخوان وهي الوحيدة التي كان من الممكن أن تضعنا في أزمة حقيقية.





وأضاف محمد صبحي خلال لقائه في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن بناء الإنسان هو الذى سيحافظ علي هذا البلد من خلال التعليم والثقافة والإعلام والصحة ولذلك بعد فيروس كورونا يجب ان ننظر الي العالم والباحث والمعلم لانهم علي قمة الهرم.





، أنه لا يوجد رئيس دولة ذهب للمطار لاستقبال عالم مؤكدا ان أى مجتمع بدون علماء ولا مفكرين لن يستطيع ان يصنع ثقافة، وقد اعتمد الفن سابقا على مدار 50 سنة علي الأدباء والمفكرين . وأوضح محمد صبحي أنهلا يوجد50 سنةالأدباء





ويكرم النجم محمد صبحي في احتفالية " 50 سنة فن " 4 وزراء ثقافة لما قدموه للوطن من رعاية كاملة للفكر والثقافة والفن وهم : الدكتور ثروت عكاشة والوزير الأديب يوسف السباعي والوزير الفنان فاروق حسني والوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم .





احتفالية " 50 سنة فن " تحدد وبشكل نهائي لإقامتها يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 والتي يحتفل فيها النجم الكبير محمد صبحي بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية ويكرم خلالها أكثر من 100 مبدع ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحى ، ومنهم مثلا علي سبيل المثال لا الحصر الفنانات : شريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز وسماح أنور وليلي علوي والهام شاهين ولبلبة وسعاد نصر وصابرين وأنغام وشويكار وحنان سليمان وشوقي طنطاوي ، ومن الفنانين سامي فهمي وصلاح عبدالله ونور الشريف وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله آخرين سوف يتم الإعلان عن القائمة بالكامل قريبا .



