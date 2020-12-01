محمد صبحي: الحركة الثقافية تحافظ على هوية الإنسان.. فيديو

قال الفنان محمد صبحي ، إن الحركة الثقافية هي التي تحافظ علي هوية الإنسان من خلال عدم التخلي عن التراث، مؤكدا أنه قال للحكومة ذات مرة؛ اصنعوا أفضل تعليم، وسأهدمه بأغنية أو مسلسل أو فيلم.





وأضاف محمد صبحي خلال لقائه في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الثقافة تعتمد علي الحس والذوق والان نعيش في العالم علي الغلظة ولكن بنسب مختلفة ولا توجد مشاعر واستغربت "عند اتصالك بي " لانني هدمت في حياتي اللقطات السمعية والبصرية التي عشتها .





،: انني احترم الموظف الذى يلتزم بتوقيت عمله بالتحديد وهذا حدث معي خارج مصر عند قيامي بعمل بالخارج رغم عرضي علي الموظفين مبالغ اضافية ولكنهم رفضوا وهناك أشخاص يتمسكون بقيمهم ومبادئهم . وأوضح محمد صبحي أشخاص





ويكرم النجم محمد صبحي في احتفالية " 50 سنة فن " 4 وزراء ثقافة لما قدموه للوطن من رعاية كاملة للفكر والثقافة والفن وهم : الدكتور ثروت عكاشة والوزير الأديب يوسف السباعي والوزير الفنان فاروق حسني والوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم .





وأكد ان احتفالية " 50 سنة فن " تحدد وبشكل نهائي إقامتها يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 والتي يحتفل فيها النجم الكبير محمد صبحي بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية ويكرم خلالها أكثر من 100 مبدع ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحى ، ومنهم مثلا علي سبيل المثال لا الحصر الفنانات : شريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز وسماح أنور وليلي علوي والهام شاهين ولبلبة وسعاد نصر وصابرين وأنغام وشويكار وحنان سليمان وشوقي طنطاوي ، ومن الفنانين سامي فهمي وصلاح عبدالله ونور الشريف وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله آخرين سوف يتم الإعلان عن القائمة بالكامل قريبا .





وتوفيت شقيقة الفنان محمد صبحي منذ أسابيع، وأعلن الخبر الحزين عبر حسابه على |قيس بوك": إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة .العزاء عن طريق الصفحة أو من خلال رقم التليفون".