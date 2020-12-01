ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد صبحي: الحركة الثقافية تحافظ على هوية الإنسان.. فيديو

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:39 ص
محمد صبحي
محمد صبحي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الفنان محمد صبحي ، إن الحركة الثقافية هي التي تحافظ علي هوية الإنسان من خلال عدم التخلي عن التراث، مؤكدا أنه قال للحكومة ذات مرة؛ اصنعوا أفضل تعليم، وسأهدمه بأغنية أو مسلسل أو فيلم.

وأضاف محمد صبحي خلال لقائه في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الثقافة تعتمد علي الحس والذوق والان نعيش في العالم علي الغلظة ولكن بنسب مختلفة ولا توجد مشاعر واستغربت "عند اتصالك بي " لانني هدمت في حياتي اللقطات السمعية والبصرية التي عشتها .

وأوضح محمد صبحي ،: انني احترم الموظف الذى يلتزم بتوقيت عمله بالتحديد وهذا حدث معي خارج مصر عند قيامي بعمل بالخارج رغم عرضي علي الموظفين مبالغ اضافية ولكنهم رفضوا وهناك أشخاص يتمسكون بقيمهم ومبادئهم  .

ويكرم النجم محمد صبحي في احتفالية " 50 سنة فن " 4 وزراء ثقافة لما قدموه للوطن من رعاية كاملة للفكر والثقافة والفن وهم : الدكتور ثروت عكاشة والوزير الأديب يوسف السباعي والوزير الفنان فاروق حسني والوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم . 

وأكد ان احتفالية " 50 سنة فن " تحدد وبشكل نهائي إقامتها يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020  والتي يحتفل فيها النجم الكبير محمد صبحي بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية ويكرم خلالها أكثر من  100 مبدع ممن ساهموا فى هذه المسيرة بالإبداع والنجاح وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحى ، ومنهم مثلا علي سبيل المثال لا الحصر  الفنانات : شريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز وسماح أنور وليلي علوي والهام شاهين ولبلبة وسعاد نصر وصابرين وأنغام وشويكار وحنان سليمان وشوقي طنطاوي ، ومن الفنانين سامي فهمي وصلاح عبدالله ونور الشريف وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله آخرين سوف يتم الإعلان عن القائمة بالكامل قريبا .

وتوفيت شقيقة الفنان محمد صبحي منذ أسابيع، وأعلن  الخبر الحزين عبر حسابه على |قيس بوك": إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها  الله وجعل مثواها الجنة .العزاء عن طريق الصفحة أو من خلال رقم التليفون".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسالة سلام من مهرجان الإنشاد في دورته الـ 13.. تعرف عليها

مهرجان سماع يبعث رسالة سلام للعالم من قلعة صلاح الدين

محمد صبحي يحيي الذكرى الرابعة لوفاة زوجته

وفاة شقيقة الفنان محمد صبحي

النائب محمد أبو العينين ينعى شقيقة الفنان محمد صبحى ..فيديو

تكريم 4 وزراء ثقافة في احتفالية "50 سنة فن" للنجم محمد صبحي

ترشيحاتنا

الأهلي يعير أحمد عبدالقادر إلى نادي سموحة لمدة عامين

أمير توفيق يكشف حقيقة التعاقد مع سيرينو

وزير الخارجية يناقش مع نظيره البحريني استفزازات الدوحة المخالفة للقانون الدولي

أيمن يونس: هناك عروض كثيرة لـ بن شرقي والتجديد مع فرجاني ساسي مهم جدا ..فيديو

بعد رحلة غياب طويلة.. أشرف السعد يعود إلى القاهرة قريبا

وليد صلاح الدين: موسيماني استغل "مغامرة" باتشيكو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاحنة لاند تراك البيك أب الجديدة من بيجو 2021

أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه

شاهد.. أول سباق فورمولا وان في مصر حضره الملك فاروق سنة 1947 .. فيديو و صور