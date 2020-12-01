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بين الناس

سكان شارع أبوهميلة فى العياط يستغيثون لمكافحة الباعة الجائلين

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث سكان شارع أبوهميلة بمدينة العياط محافظة الجيزة ، في رسالة بعث بها أحد السكان نيابة عنهم لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين بما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين، بالإضافة إلى انتشار القمامة بالشارع والحيوانات الضالة .

وقال سكان شارع أبوهميلة فى رسالتهم: نعانى نحن سكان شارع أبوهميلة بمدينة العياط من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائى واحتلوا الأرصفة وأصبحوا فى الشارع الرئيسى والأعلى كثافة سكانية ، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار أصوات الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار .

وأضافوا : نحن نعيش فى أسوأ حال بعد أن احتل العربجية والعربات الكارو والحمير الشارع أمام منازلنا بجوار السنترال، وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم ، مما ترتب عليه تعطل حركة السير والمرور وانتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى الى انتشار الروائح الكريهة ، و تشوية منظر الشارع ، وطالب الأهالى بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق.
 
وأشاروا إلى أنه تم تقديم بالعديد من  الشكاوى ولم يستجب لنا مجلس المدينة وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارى، مطالبين ادارة الاشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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