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فن

رعب الآن.. مايا دياب عبر "تويتر": سماع صوت طيران مخيف فوق بيروت

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:19 ص
مايا دياب
مايا دياب
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مصطفى كرم
كشفت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن سماعها لصوت طائرات تحلق في سماء بيروت بطريقه مخيفه للمواطنين. 

وغرَّدت مايا دياب عبر حسابها على "تويتر" :"‏سماع صوت طيران مخيف فوق ‎#بيروت الآن.. رعب.. ‎#لبنان"

وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎اي انا ببيروت وعم بسمع الله يستر" و "‏‎اي والله طار النوم شو بدو يصير ما حدا عارف لطفك يا رب" و "‏‎الله يحميكم ويحفظكم يارب". 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أمس الاثنين، أن إسرائيل أبلغت سلطات بيروت، بإرجاء الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود بين البلدين التي تعقد في الناقورة.

وقال موقع "لبنان 24"، إن إسرائيل طلبت من لبنان تأجيل جلسة الترسيم التي كان من المقرر عقدها الأربعاء المقبل في الناقورة.

وبالتزامن مع تأجيل جلسة الترسيم، ذكرت صحيفة "النهار"، اللبنانية، أنه من المقرر أن يزور رئيس الوفد الأمريكي المشارك في المفاوضات جون دو روشيه بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت عدة مواقع إخبارية بأن "حزب الله" اللبناني بدأ بإخلاء بعض مواقعه في البقاع الشرقي.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي حلق بكثافة في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت ومنطقة صيدا.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن الطيران الإسرائيلي يحلق بكثافة واستمرار في أجواء العاصمة بيروت ومنطقة صيدا.

أتي ذلك في الوقت الذي دخل فيه حزب الله اللبناني في حالة استنفار أمني، عقب اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، الجمعة الماضية، في طهران، والكشف عن مخطط لقتل الأمين العام وزعيم الحزب حسن نصر الله.

وأثار اغتيال محسن زاده إدانة واسعة من طهران، التي اتهمت إسرائيل وتحديدًا الموساد بالوقوف وراء مقتله.


فيما وضعت إسرائيل سفاراتها حول العالم في حالة تأهب قصوى بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام، إذ شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن بلاده تسعى إلى الانتقام في "الوقت المناسب" ولن تسرع في "الفخ".
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