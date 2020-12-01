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تكنولوجيا

الحق الفرصة.. اشترِ آيفون X بـ6300 جنيه فقط

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
الحق الفرصة.. اشترِ
الحق الفرصة.. اشترِ آيفون X بـ 6300 جنيه فقط
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كريم جمال
لاجدال أن هاتف آيفون الشهير هو أحد إصدارات الهواتف الذكية حتى هذه اللحظة لما يقدمه من أداء سلس و تصميم أنيق بخامات قوية، خاصةً فئة الـ  X المميزة التى لاقت إعجاب الملايين حول العالم منذ ظهورها فى عام 2017، مع تجربة الشاشة الكاملة بدون زر الرئيسية، إلا أن عيبها الوحيد سعرها المرتفه، و بفضل هذه العرض يمكنك شراء نسختك من آيفون X بأقل سعر ممكن.

وفقًا لموقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت باللون الأسود، عبر متجر أمازون الشهير مقابل 400 دولارا أمريكيًا، ما يعادل 6300 جنيه مصري.

جدير بالذكر أن هاتف iphone X قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

جاء هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.

تستطيع إقتناء نسختك من آيفون X  باللون الأسود سعة 64 جيجابايت من خلال هذا الرابط.
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