الحق الفرصة.. اشترِ آيفون X بـ6300 جنيه فقط

، إلا أن عيبها الوحيد سعرها المرتفه، و بفضل هذه العرض يمكنك شراء نسختك من آيفون X بأقل سعر ممكن.

وفقًا لموقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت باللون الأسود، عبر متجر أمازون الشهير مقابل 400 دولارا أمريكيًا، ما يعادل 6300 جنيه مصري.





جدير بالذكر أن هاتف iphone X قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.