في أول يوم لتطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال.. التنمية المحلية: فرق للمرور لمتابعة التنفيذ

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، انه مع بدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية ، اليوم، الأول من ديسمبر ، سيكون هناك متابعة من جانب الاجهزة التنفيذية بالمحافظات والوزارة والتنسيق مع الاجهزة الامنية لتنفيذ القرار والتزام المواطنين به.





واوضح قاسم في تصريحات لـ "صدي البلد "، انه سيكون هناك فرق مشكلة في المحافظات للمرور علي المحال للتأكد من تنفيذ القرار وضبط المخالفين، مضيفا ان القرار معلن في كل وسائل الاعلام وفي المحافظات منذ اكثر من 10ايام.





ولفت الي ان القرار يصب في مصلحة المواطن أولا وفي مصلحة الدولة وحفاظا علي الصحة العامة وتوفيرا لموارد الدولة وتنظيم موارد ومرافق الدولة.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، قد أصدر قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وحدد الأول من ديسمبر 2020 موعدا لتطبيقه.





وعرض فوائد القرار، وما سيتم من جانب الوزارة لتطبيقه، وهي كالتالي:





- المواعيد الجديدة ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق.





- المواعيد الجديدة ستساعد في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .





-التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة .









- توفير استهلاك الطاقة أحد أهم مزايا القرار، فضلا عن تنظيم ساعات عمل المنشآت العامة.





-إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة.





- مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا)و 10 مساءً (شتاءً) .





- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).





- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء.





- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا .





- استمرار خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .





- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.





- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية.





- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





- تٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .





- شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.





- التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه في هذا الشأن.