"خير بالتقسيط".. مبادرة من الأورمان في بني سويف لتسقيف المنازل وتركيب أبواب وشبابيك

مع قدوم فصل الشتاء وقسوة برودة الجو والصقيع التي تعاني منه الأسر الأكثر احتياجا ومنازلهم التي بلا أسقف وابواب وشبابيك تحميها من برد ومطر الشتاء، طرحت جمعية الأورمان مبادرة خيرية للمساهمة في تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في محافظة بني سويف.





وتهدف المبادرة الي تعريش أسقف المنازل المتهالكة تماما أو بدون سقف، فعبر تبرعات المواطنين تقوم الجمعية بتعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك لتضمن لهم توفير مسكن مناسب وأمن وحياة آدمية.





وصرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن الجمعية بدأت في إعادة اعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة بني سويف ، ونجحت حتى الأن في إعادة اعمار وتعريش أسقف الألاف من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة .





منذ انطلاق مشروعها ساهمت جمعية الأورمان في إعادة اعمار 32 ألف منزل ضمن (مشروع أكفل قرية فقيرة)، وتعريش أسقف (20186) منزل بجميع المحافظات، منهم إعادة إعمار (5670) منزل، وتعريش (5286) منزلا في محافظة بني سويف.





ولتحفيز المواطنين على التبرع والمساهمة في تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك، أطلقت جمعية الأورمان مبادرة إنسانية تحت عنوان "خير بالتقسيط"، تستهدف تعريش المنازل المتهالكة بالقرى والمراكز ببني سويف .





وأوضح شعبان ، أنه من خلال "خير بالتقسيط" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لتعريش الأسقف بمبلغ 1500 جنيه شهريًا، ولتركيب الأبواب والشبابيك بمبلغ 300 جنيه شهريًا وذلك على أقساط ممتدة لمده 10 شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين .



