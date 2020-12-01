لجنة القيادات تلتقي المتقدمين لوظائف قيادية بشمال سيناء

عقدت لجنة القيادات بمحافظة شمال سيناء ،اجتماعًا برئاسة اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، لاختيار المتقدمين لشغل ٥ وظائف قيادية بديوان عام المحافظة ومديرية الزراعة.
وأكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه سيتم اختبار المتقدمين للتعينات علي وظائف :رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ومدير عام المكتب الفنى ، ومدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية ، ومدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعه حيث تقدم هذه الوظاءف ١٤ مرشحا ..وقد التقت اللجنة بجميع المتقدمين ، وجار عمل التقييم اللازم لكل وظيقه ، لاختيار الأنسب منهم وفقا للقانون المنظم لذلك.
وأضاف اللواء هشام الخولي، أن اللجنة برئاسة نائب المحافظ ، وعضوية كل من :العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ، المستشار صبري الشوادفي المستشار القانوني للمحافظة، عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة ، واحمد منصور مدير مديرية التنظيم والإدارة والدكتور محمد المرادني والدكتور علاء السيد، الأستاذين بكلرة الاداب جامعة العريش.
بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ، أن اللجنة عقدت في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بالعريش، وبأمانة فنية من كل من حسن بسيوني، مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة وجمال هيكل مديرية التنظيم والادارة وعبد المعز محمد، مدير الموازنة بديوان عام المحافظة.
وكانت لجنة الوظائف الاشرافيه بمديرية التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، والخاصه بشغل الوظيفة بالتعيين ، قد اجتمعت ايضا برءاسة حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ..حيث تم اختيار اللجنة ١١٩ وظيفه اشرافية في مرحلة التعليم الاعدادي وهى :-
- ٨مدير مدرسة ثانوى ، ٥٥ مدير مدرسة إعدادى و ٤١ وكيل مدرسة إعدادى و ٢موجه ثانوى تربية موسيقية ، و ١موجه ثانوى مجال صناعى ، و٤موجه علوم إعدادى ، و ٢موجه رياضيات إعدادى ، و ٦موجه دراسات إعدادى ..كما اختارت اللجنة الوظائف الإشرافية علي مستوي المرحلة الابتدائية وهي:.
١١٣ مدير مدرسة إبتدائي ، و١١٥ وكيل مدرسة إبتدائي ، و٢ موجه فصل ، و١٧موجه لغه عربيه ، و١٠ موجه لغه إنجليزية ، و٦ موجه علوم ، و١٢موجه رياضيات ، و١١ موجه دراسات ، و٧ موجه مجال صناعى .
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وأكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أنه سيتم اختبار المتقدمين للتعينات علي وظائف :رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ومدير عام المكتب الفنى ، ومدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية ، ومدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعه حيث تقدم هذه الوظاءف ١٤ مرشحا ..وقد التقت اللجنة بجميع المتقدمين ، وجار عمل التقييم اللازم لكل وظيقه ، لاختيار الأنسب منهم وفقا للقانون المنظم لذلك.
وأضاف اللواء هشام الخولي، أن اللجنة برئاسة نائب المحافظ ، وعضوية كل من :العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ، المستشار صبري الشوادفي المستشار القانوني للمحافظة، عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة ، واحمد منصور مدير مديرية التنظيم والإدارة والدكتور محمد المرادني والدكتور علاء السيد، الأستاذين بكلرة الاداب جامعة العريش.
بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ، أن اللجنة عقدت في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بالعريش، وبأمانة فنية من كل من حسن بسيوني، مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة وجمال هيكل مديرية التنظيم والادارة وعبد المعز محمد، مدير الموازنة بديوان عام المحافظة.
وكانت لجنة الوظائف الاشرافيه بمديرية التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، والخاصه بشغل الوظيفة بالتعيين ، قد اجتمعت ايضا برءاسة حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ..حيث تم اختيار اللجنة ١١٩ وظيفه اشرافية في مرحلة التعليم الاعدادي وهى :-
- ٨مدير مدرسة ثانوى ، ٥٥ مدير مدرسة إعدادى و ٤١ وكيل مدرسة إعدادى و ٢موجه ثانوى تربية موسيقية ، و ١موجه ثانوى مجال صناعى ، و٤موجه علوم إعدادى ، و ٢موجه رياضيات إعدادى ، و ٦موجه دراسات إعدادى ..كما اختارت اللجنة الوظائف الإشرافية علي مستوي المرحلة الابتدائية وهي:.
١١٣ مدير مدرسة إبتدائي ، و١١٥ وكيل مدرسة إبتدائي ، و٢ موجه فصل ، و١٧موجه لغه عربيه ، و١٠ موجه لغه إنجليزية ، و٦ موجه علوم ، و١٢موجه رياضيات ، و١١ موجه دراسات ، و٧ موجه مجال صناعى .
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