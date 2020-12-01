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أخبار العالم

بعد موديرنا.. فايزر وبيونتك تعلنان عن الخطوة الأخيرة قبل توزيع لقاح كورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:40 م
فايزر وبيونتك تعلنان
فايزر وبيونتك تعلنان عن الخطوة الأخيرة قبل توزيع لقح كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنتا شركتي فايزر الأمريكية وبايونتك الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنهما تقدمتا بطلب إلى هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية للحصول على ترخيص للقاح فيروس كورونا الخاص بهما، ويأتي ذلك في أعقاب خطوات مماثلة في الولايات المتحدة وبريطانيا. 

وقالت الشركتان أنهما قدما طلبا يوم الاثنين إلى وكالة الأدوية الأوروبية وأن الهيئة التنظيمية قبلت هذا الطلب، اليوم الثلاثاء. 

ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالإنجليزية، يأتي الطلب إلى وكالة الأدوية الأوروبية بعد أن تقدمت الشركات بطلب للحصول على موافقة الولايات المتحدة في 20 نوفمبر، مما جعلها تقترب خطوة من إطلاق لقاحها. 

وفي سعيهم لإطلاق أوروبي، من المحتمل هذا العام، تتقارب الشركتين مع منافستهما "موديرنا"، التي قالت أمس الاثنين إنها ستطلب من منظم الاتحاد الأوروبي التوصية بالموافقة المشروطة على اللقاح. 

وأبلغت شركة الأدوية الأمريكية فايزر و بايونتك الألمانية عن نتائج التجارب النهائية في 18 نوفمبر والتي أظهرت أن اللقاح المحتمل ذو فعالية تصل نسبتها إلى 95 ٪ في الوقاية من كوفيد-19 مع عدم وجود مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة، مما يرفع احتمالية الموافقة الأمريكية والأوروبية في وقت مبكر من ديسمبر. 

وتستخدم اللقاحات التي تطورها موديرنا وفايزر/بايونتك تقنية جديدة يُطلق عليها الرسول الصناعي للحمض النووي الريبوزي، في حين تستخدم الشركات الأخرى مثل أسترا زينيكا طرقا أكثر تقليدية. 

قالت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي،  إن الشركاء الأمريكيين والألمان قد أبلغوا البيانات من تجاربهم السريرية إلى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA). 

وفي وقت سابق، قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إن لجنة استشارية ستجتمع لمناقشة الطلب في 17 ديسمبر الجاري.
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