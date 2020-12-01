قبول 5 تظلمات.. الموافقة على 29 طلب تقنين جديد للأراضى في بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(64)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،اللواء هشام شادي، العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة ،ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة،وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك .





وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد 72ملف(48 طلب جديد +24 تظلم)،حيث تم قبول عدد 5 تظلمات والموافقة على 29 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن"إلى 2165 طلب تقنين،فيما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 930عقدا "مباني وزراعة"،وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك .





وعلى هامش الاجتماع قام قائد قطاع بني سويف العميد محمد محمود عقبة ، بالإنابة عن اللواء أ.ح /سامي محمد سعد قائد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي وقائد قوات تأمين المحافظة بإهداء شهادات تقدير لعدد من التنفيذيين بالمحافظة ( رؤساء المدن ومديري عموم ورؤساء قطاعات ) لحسن تعاونهم أثناء سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020 ، حيث قام المحافظ " د. محمد هاني غنيم " بتسليمها للمكرمين ، وذلك في حضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة .





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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتهاء المدة المقررة لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء والتي انتهت "أمس الإثنين" 30 نوفمبر 2020،لافتا إلى أنه من المقرر خلال الفترة القادمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ القانون حرصًا على حق الدولة، ودخول جميع المخالفات التي لم يتم تقديم طلبات تصالح بشانها في موجات الإزالات القادمة ، مشيرا إلى عدم تلقى المحافظة أية قرارات أو توجيهات وزارية بالتمديد لفترة إضافية جديدة .





وأضاف محافظ بني سويف أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة قد بلغ 119 ألف و 488 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع ،مشير إلى أن مركز الواسطى كان الأعلى من حيث عدد الطلبات المقدمة والتي بلغت 25 ألف و805 طلب ، تلاها مركز بني سويف بإجمالي 25 ألف و296 طلب،ثم مركز ناصر بــ 20 ألف و954 طلب، فمركز الفشن بإجمالي 17 ألف و990 طلب ، ثم مركز ببا بإجمالي 13 ألف و724 طلب ،ومركز سمسطا بعدد 8 آلاف و283 طلب طلب، فيما كان مركز اهناسيا الأقل بين المراكز في عدد الطلبات المقدمة والتي بلغت 7 آلاف و 436 طلب .





حيث أشار المحافظ إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استعادة حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.





كما نوه المحافظ إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء الوحدات المحلية على مدار الفترة الماضية للتأكيد على العمل بكل جدية والتزام وبتعاون وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين، مشيرا إلى أنه منح تيسيرات للمواطنين في المحافظة بتخفيض غرامة التصالح تشجيعًا للمواطنين على التقدم بالطلبات.







