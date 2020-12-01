أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

تخصص الأمم المتحدة يوم 1 ديسمبر كل عام للاحتفال بـ اليوم العالمي للإيدز وفى هذا الإطار نعرض أهم ما توصل إليه الباحثون والعلماء في كيفية مواجهة هذا المرض وأغرب المعلومات عنه .
سر قوة الفيروس
اكتشف علماء أمريكيون الآليات الأساسية التي تسمح لفيروس الإيدز بالقضاء على جهاز المناعة وإصابة الجسم بالمرض وهو ما قد يؤدي إلى أساليب جديدة للعلاج والبحث عن دواء للمرض الذي يعاني منه 35 مليون إنسان في شتى أنحاء العالم.
وتبين للعلماء أن الفيروس لا يقتل خلايا جهاز المناعة التي يطلق عليها سي دي 4 تي وانما هى التي تدمر نفسها بعد تعرضها لللفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب الايدز ومحاولة هجومه على الخلايا التى تفشل عادة ولكن هذا الهجوم يحفز المناعة الطبيعية ويحدث مايعرف بانتحار الخلايا أو "بيروبتوزيز" ومن هنا تبدأ معاناة الانسان مع المرض .
الختان والإيدز
أما أغرب دراسة عن الإيدز فكانت صادرة عن منظمة الصحة العالمية حيث كانت عن دور ختان الذكور في الوقاية من الإيدز: دراسة استطلاعية مضاعفات الختان في مواقع الطب الشعبي والسريري في بنغوما، في كينيا
وكانت المفاجأة أن ختان الذكور يخفض مخاطر اكتساب العدوى بفيروس الإيدز بنسبة 60%، ويتم الآن إدخال خدمات ختان الذكور بين مجموعات منتقاة من سكان المناطق الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية، ولابد من توفير التدريب والموارد المكثفة في الأماكن الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية قبل التشجيع على ختان الذكور واهميته في الوقاية من فيروس الإيدز لأن اغلب من يقومون بهذا الاجراء في هذه البلاد ممارسين للطب الشعبي وليسس اطباء مدربين مما يعرض الذكور لبعض المخاطر.
حماية زوجات المرضى
وفي دراسة اخرى اكتشف الباحثين أن اخذ النساء جرعة من دواء تجريبي كل شهرين كان أفضل وأقوى من الحبوب التى يتم اعطائها يوميا للنساء للمساعدة في حمايتهم من الإصابة بمرض الإيدز في حالة معاناة الزوج من هذا المرض حيث كان عقار كابوتغرافير أكثر فعالية بنسبة 89% في الوقاية من الإصابة بالإيدز من حبوب تروفادا .
مخبأ الإيدز
توصل العلماء لطريقة تمكنهم من قتل الخلايا الخاملة الموجودة داخل خلايا الإنسان والتي تتكاثر بسرعة عند توقف المريض عن تناول العلاج وتعود اعراض الايدز من جديد ، وباكتشاف مكان اختباء الفيروس سيتمكن العلماء من إيجاد علاج نهائي لمرض نقص المناعة المكتسبة والمعروف بالإيدز ووجدوا مكان اختباء الفيروسات في جسم المريض .
يذكر أن مرضى الإيدز يتناولون عقاقير طبية تمنع انتشار المرض في جسم الإنسان ولكنها لا تقضى عليه مما يدفع المريض لتناولها طوال حياته والتوقف عنه يعيد المرض بل وقد يتسبب في الموت.