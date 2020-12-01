في اليوم العالمي لـ الإيدز.. نصائح مهمة يجب اتباعها للحفاظ على حياتك

يصادف اليوم 1 ديسمبر، اليوم العالمي ضد فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
يعمل اليوم العالمي للإيدز على زيادة الوعي بالوباء، في هذا اليوم العالمي للإيدز، تدعو منظمة الصحة العالمية قادة العالم والمواطنين إلى التجمع من أجل "التضامن العالمي" للتغلب على التحديات التي يشكلها كوفيد -19 على الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية، في مناسبة اليوم العالمي للإيدز ، نقدم لكم ابرز النصائح الواجب اتباعها لمرضى الإيدز وفقًا لما قدمه موقع "boldsky".
يساعد الحفاظ على صحة جسمك والحفاظ على روتين صحي في مكافحة الفيروسات وأنواع العدوى الأخرى، مع بدء العلاج، من المهم أن تلعب دورك فيه أيضًا، أي أن الأدوية المستخدمة في علاج فيروس نقص المناعة البشرية فعالة في السيطرة على الفيروس ، ومع ذلك ، هناك العديد من عادات نمط الحياة الصحية التي يمكنك اتباعها للمساعدة في تعزيز نجاح علاج فيروس نقص المناعة البشرية الخاص بك.
تناول طعامًا صحيًا: من أهم العوامل التي يجب الاهتمام بها هي عاداتك الغذائية، يعد اتباع نظام غذائي مغذٍ ومتوازن جزءًا مهمًا من رعاية جهاز المناعة والحفاظ على صحة جيدة، نظرًا لعدم وجود نظام غذائي محدد لهذه الحالة، فإن اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات هو أفضل طريقة، لذلك اتبع نظامًا غذائيًا يتكون من الكثير من الفاكهة والخضراوات، والكربوهيدرات النشوية، مثل الأرز البني والحبوب الكاملة، وبعض البروتينات، مثل الأسماك، والبيض، أو اللحوم الخالية من الدهون، ومنتجات الألبان، مثل الحليب قليل الدسم أو الجبن والدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في المكسرات أو الأفوكادو أو زيت الزيتون البكر الممتاز.
كن نشيطًا بدنيًا وعقليًا: يمكن أن تحافظ التمارين البدنية والعقلية على قوة عقلك وجسمك، يمكن أن تساعدك التمارين البدنية المنتظمة، مثل المشي وركوب الدراجات والجري والسباحة على الحفاظ على لياقتك البدنية مع الحفاظ على مستويات التوتر لديك تحت السيطرة، وتساعد التمارين البدنية أيضًا في تحسين مناعتك، لذلك فإن القيام بتمارين منتظمة مثل التمارين الرياضية وتمارين المقاومة والتدريب على المرونة مفيد لصحتك.
ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يجب على البالغين محاولة ممارسة التمارين الرياضية ذات الشدة المعتدلة لمدة ساعتين ونصف على الأقل كل أسبوع.