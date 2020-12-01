في اليوم العالمي لـ الإيدز.. نصائح مهمة يجب اتباعها للحفاظ على حياتك

تناول طعامًا صحيًا: من أهم العوامل التي يجب الاهتمام بها هي عاداتك الغذائية، يعد اتباع نظام غذائي مغذٍ ومتوازن جزءًا مهمًا من رعاية جهاز المناعة والحفاظ على صحة جيدة، نظرًا لعدم وجود نظام غذائي محدد لهذه الحالة، فإن اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات هو أفضل طريقة، لذلك اتبع نظامًا غذائيًا يتكون من الكثير من الفاكهة والخضراوات، والكربوهيدرات النشوية، مثل الأرز البني والحبوب الكاملة، وبعض البروتينات، مثل الأسماك، والبيض، أو اللحوم الخالية من الدهون، ومنتجات الألبان، مثل الحليب قليل الدسم أو الجبن والدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في المكسرات أو الأفوكادو أو زيت الزيتون البكر الممتاز.





كن نشيطًا بدنيًا وعقليًا: يمكن أن تحافظ التمارين البدنية والعقلية على قوة عقلك وجسمك، يمكن أن تساعدك التمارين البدنية المنتظمة، مثل المشي وركوب الدراجات والجري والسباحة على الحفاظ على لياقتك البدنية مع الحفاظ على مستويات التوتر لديك تحت السيطرة، وتساعد التمارين البدنية أيضًا في تحسين مناعتك، لذلك فإن القيام بتمارين منتظمة مثل التمارين الرياضية وتمارين المقاومة والتدريب على المرونة مفيد لصحتك.



