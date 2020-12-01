في اليوم العالمي له.. تعرف على أعراض الإيدز في جميع مراحله

فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يضر بجهاز المناعة، يؤثر فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج على خلايا CD4 ويقتلها ، وهي نوع من الخلايا المناعية تسمى الخلايا التائية.
بمرور الوقت ، نظرًا لأن فيروس نقص المناعة البشرية يقتل المزيد من خلايا CD4 ، فمن المرجح أن يصاب الجسم بأنواع مختلفة من الأمراض والسرطانات.
قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أعراضًا في وقت مبكر، قد يخطئ الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض في اعتبارهم أنفلونزا أو أحادية، تشمل الأعراض المبكرة الشائعة للإيدز وفقًا لما قدمه موقع "healthline"...
حمى.
إلتهاب الحلق.
صداع الراس.
آلام العضلات والمفاصل.
انتفاخ الغدد (تضخم الغدد الليمفاوية ).
الطفح الجلدي.
قد تظهر الأعراض من بضعة أيام إلى عدة أسابيع بعد إصابة الشخص لأول مرة، عادة ما تختفي الأعراض المبكرة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
بعد زوال الأعراض المبكرة ، قد لا تظهر الأعراض على الشخص المصاب مرة أخرى لسنوات عديدة، بعد نقطة معينة ، تعود الأعراض إلى الظهور ثم تبقى، وتشمل هذه الأعراض عادة:
تضخم الغدد الليمفاوية.
التعب الشديد.
فقدان الوزن.
حمى.
تعرق ليلي.
نظرًا لأن فيروس نقص المناعة البشرية يدخل نفسه في الحمض النووي للخلايا ، فهي حالة تستمر مدى الحياة ولا يوجد حاليًا دواء يقضي على فيروس نقص المناعة البشرية من الجسم ، على الرغم من أن العديد من العلماء يعملون على إيجاد واحد.
مع ذلك ، مع الرعاية الطبية ، بما في ذلك العلاج المسمى العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ، من الممكن إدارة فيروس نقص المناعة البشرية والتعايش مع الفيروس لسنوات عديدة.
بدون علاج ، من المرجح أن يصاب الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بحالة خطيرة تسمى متلازمة نقص المناعة المكتسب ، والمعروفة باسم الإيدز.
في هذه المرحلة ، يكون جهاز المناعة أضعف من أن يستجيب بنجاح للأمراض والالتهابات والحالات الأخرى.
إذا لم يتم علاجه ، فإن متوسط العمر المتوقع مع المرحلة النهائية من الإيدز على وشك 3 سنوات من خلال العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ، يمكن إدارة فيروس نقص المناعة البشرية بشكل جيد ، ويمكن أن يكون متوسط العمر المتوقع هو نفسه تقريبًا لمن لم يصاب بفيروس نقص المناعة البشري.