في اليوم العالمي له.. تعرف على أعراض الإيدز في جميع مراحله

فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يضر بجهاز المناعة، يؤثر فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج على خلايا CD4 ويقتلها ، وهي نوع من الخلايا المناعية تسمى الخلايا التائية.

بمرور الوقت ، نظرًا لأن فيروس نقص المناعة البشرية يقتل المزيد من خلايا CD4 ، فمن المرجح أن يصاب الجسم بأنواع مختلفة من الأمراض والسرطانات.





قد لا يسبب فيروس نقص المناعة البشرية أعراضًا في وقت مبكر، قد يخطئ الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض في اعتبارهم أنفلونزا أو أحادية، تشمل الأعراض المبكرة الشائعة للإيدز وفقًا لما قدمه موقع "healthline"...









حمى.

إلتهاب الحلق.

صداع الراس.

آلام العضلات والمفاصل.

انتفاخ الغدد (تضخم الغدد الليمفاوية ).

الطفح الجلدي.





قد تظهر الأعراض من بضعة أيام إلى عدة أسابيع بعد إصابة الشخص لأول مرة، عادة ما تختفي الأعراض المبكرة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.





بعد زوال الأعراض المبكرة ، قد لا تظهر الأعراض على الشخص المصاب مرة أخرى لسنوات عديدة، بعد نقطة معينة ، تعود الأعراض إلى الظهور ثم تبقى، وتشمل هذه الأعراض عادة:





تضخم الغدد الليمفاوية.

التعب الشديد.

فقدان الوزن.

حمى.

تعرق ليلي.



