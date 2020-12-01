أحمد سمير: تعرضت للظلم فى الزمالك.. وهذا سبب تألقي مع طلائع الجيش

أعرب أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، عن سعادته بالتأهل لنهائي كأس مصر على حساب الزمالك، بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.





وقال سمير، في تصريحات صحفية سعيد بالتأهل وتسجيل هدفين في الزمالك، أنا محظوظ بهز شباك الفريق الأبيض باستمرار.





وأضاف: "سر تفوقي أمام الزمالك لاننى ألعب بثقة في قدراتي والتوفيق يكون بجانبي وأبذل قصارى جهدي في كل المباريات، ولكن الأهداف تتوج مجهودي أمام الزمالك".









وتابع: "أنا زملكاوي ولكن هذا لا يمنع على الإطلاق الإخلاص في عملي مع فريقي طلائع الجيش، والتركيز في كل المباريات التي أقدمها".





وأوضح سمير انه تعرض للظلم خلال فترة تواجده فى صفوف نادي الزمالك ولكنه يسعي الي اثبات نفسه مع الجيش خلال الفترة الحالية ولا يفكر فى هذا الأمر .





وأشار إلى أن فريقه قطع مشوارا صعبا نحو التأهل، وأطاح ببيراميدز ثم الزمالك، متمنيا مواجهة الاتحاد السكندري في النهائي، وليس الأهلي، وتحقيق اللقب.





وتأهل طلائع الجيش لنهائي كأس مصر، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه المثير 3-1 على الزمالك حامل اللقب، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في المربع الذهبي.





وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سدد أحمد سمير في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.





وتمكن شيكابالا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "45" من خلال من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها في أقصى الزاوية اليسرىلتسكن الشباك حرس الحدود.





وذهب الفريقان إلي الوقت الإضافي من المباراة قبل اللجوء إلي ركلات الترجيح في حالات استمرار التعادل الإيجابي "1-1".





وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "96" من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء

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وأحرز عمرو مرعي الهدف الثالث في الدقيقة "112" من أحداث المباراة من خلال إستغلا ل الخطأ الدفاعي للاعبي الزمالك .