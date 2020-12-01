"حالتي المادية متيسرة".. الفنان محمد عبد الحليم يكشف عن أعماله القادمة.. فيديو

قال الفنان محمد عبد الحليم ، أن واقعة الصورة التي انتشرت علي السوشيال ميديا قمت بالاتصال بأببني تامر محمد عبد الحليم وهو ابني الوحيد وقلت له ماحدث لافتا الي ان اشرف ذكي قام بالاتصال بي ولم ارد عليه لاني لم اقم بالرد علي التليفونات لانني لا اعرف ما حدث وبعدها أرسل الي اشرف ذكي لمقابلتي وقابلته اليوم .





واضاف عبد الحليم خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن الفتاة مصورة الصورة حرفت كلامها معي مؤكدا علي انه عند مقابلة اشرف ذكي اليوم كان مع اشرف ذكي العديد من الصحفيين واوضح لهم اشرف ذكي حقيقة ماحدث لافتا الي ان النقابة قامت بعمل عمليتين له العام الماضي .





واوضح عبد الحليم ،: ان حالتي المادية متيسرة وقد استغربت من الأشخاص الذين ظنوا انني اريد شىء وسألوني ان كنت أريد شيئا لافتا الي انه استغرب من تلك المعاملة ونقابة المهن التمثيلية لم تتخلى عني وتقدم لي الكثير من الدعم . الأشخاصوسألونيأريدتتخلى





وتابع عبد الحليم ، ان موقف هذه الصورة جعلني اعرف قدري وقيمتي لدى الناس واتاكد انهم يحبونني مثلما احبهم واكثر لافتا الي ان اخر عمل قام بعمله كان مع خالد جلال في 2019 وهناك عمل سوف اقوم به في رمضان المقبل ومسلسل مع ممدوح شاهين ويسمي الجندي وقام بالاتصال بي .





وقال الفنان محمد عبد الحليم عن حقيقة الصورة المتجاولة له مع فتاه تدعي أنه في الشارع ويتسول وأكد أنني كنت في هذا اليوم تحت المنزل وفوجئت بفتاة صغيرة لا اعرفها وتتحدث عبر الهاتف وحذرتها من أن يتم سرقة هاتفها المحمول .





واستكمل الفنان محمد عبد الحليم انني أكدت لها أنه سأشارك في أعمال خلال رمضان القادم وأعطيتها رقم الهاتف الخاص بي وعندما ذهبت إلى المنزل فوجئت أن "الدنيا مقلوبة عليا".





وأشار عبد الحليم إلى أن الميزة الوحيدة من خلال الصورة التي تم تداولها هي انني شعرت "ان الناس بتحبني".





في ظل الضجة المثارة حول الفنان القدير محمد عبد الحليم، بعد أن ظهر في صورة له مع شابة ادعت خلال منشور خاص بمواقع التواصل الاجتماعي أنها التقت به بجوار النفق الملك الصالح بمنطقة الروضة بالمنيل، وأنه يعاني من حالة صحية ومعيشية سيئة لتوقفه عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة، التقى الدكتور "أشرف ذكي"، نقيب الممثلين بالفنان "محمد عبد الحليم"، للاطمئنان عليه وكشف حقيقة البوست المتداول مؤخرا حول الفنان القدير.





وقال نقيب الممثلين في حضور الفنان "محمد عبد الحليم" هو برفقة ابنه "أشرف عبد الحليم "بعد استقبالهم بمقر مكتبه بأكاديمية الفنون، أنه فور علمه بهذا المنشور المزيف تواصل معه للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية مرسلا له سيارة خاصة لاستقباله والتحدث معه بشأن ما أثير عبر السوشيال ميديا، مؤكد أن الفنان محمد عبد الحليم، اخ وصديق مقرب له وهو دائم التواصل معه بصفة مستمرة وتربطهم علاقة قوية منذ أن كان تلميذ بأكاديمية الفنون.





وأوضح الدكتور أشرف ذكي، أن كل ما هو مثار حول الفنان القدير محمد عبد الحليم ليس له أساس من الصحة حيث اعتاد الفنان الجلوس بالقرب من نفق الملك الصالح بجوار منزله كعادة يومية يواظب عليها بشكل مستمر، وأن كل ما كتب عنه في المنشورات المتداولة غير صحيح.





ومازح نقيب الصحفيين الفنان محمد عبد الحليم، قائلا أنه اعتاد على الوقوع في مقالب ينصبها الفنان القدير محمد عبد الحليم له، وكان يعتقد ان ما تم نشره أحد المقالب التي يقوم بها الفنان، ذاكرا أنه نصب للفنان محمد عبد الحليم مقلب له، وأبلغه بأن الفنان محمد صبحي قدم شكوى فيه، حيث كان حينها يقدم الفنان محمد عبد الحليم عرض مسرحي له، ليصدم من هذا الأمر الذي أعتقد أنه حقيقي بالفعل.