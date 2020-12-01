الأزهر في يوم.. الطيب يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باليوم الوطني.. وانطلاق الاختبارات الشفوية لاختيار مبعوثي الأزهر إلى العالم

الأزهر في يوم..

شيخ الأزهر يهنئ الشيخ خليفة بن زايد باليوم الوطني للإمارات

وكيل الأزهر يتفقد اختبارات الابتعاث.. ويؤكد مراعاة الدقة في الاختيار

"البحوث الإسلامية" يبدأ الاختبارات الشفوية لاختيار مبعوثي الأزهر إلى العالم

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعية شاملة إلى المناطق النائية بمطروح

رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد معهد فؤاد خميس بالعاشر من رمضان









شهدت مشيخة الأزهر الشريف، وقطاعاتها المختلفة، عدة أحداث مهمة اليوم الثلاثاء، نرصد أبرزها في التقرير التالي..





في البداية، تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وشيوخ وحكام دولة الإمارات، والشعب الإماراتي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات.





وأعرب شيخ الأزهر، عن تقديره لما حققته دولة الإمارات من إنجازات على جميع الأصعدة، ودورها في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة الإنسانية، متمنيًا لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها الأصيل المزيد من التقدم والرخاء، ولصاحب السمو رئيس الإمارات وإخوانه الكرام دوام الصحة والتوفيق.





وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث اليوم، لجان الاختبارات الشفوية لمبعوثي الأزهر الشريف من المدرسين والوعاظ، والتي بدأت فعالياتها اليوم وتستمر على مدار الأيام المقبلة لمختلف التخصصات من المتقدمين للمسابقة، حيث تعقد الاختبارات بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.





وأكد وكيل الأزهر الشريف خلال متابعته للجان ويرافقه الأمين العام لمجمع البحوث د. نظير عيّاد، على الشفافية والوضوح في اختيار أكفأ العناصر المتقدمة وأن تكون معايير الاختيار موحدة في جوانب العلم والمعرفة والقدرات والمهارات المختلفة وغيرها من الاشتراطات اللازمة لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم.





كما بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم أولى فعاليات الاختبارات الشفوية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث للعام الدراسي 2020/2021، لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الاختبارات تستمر على مدار أسبوع، وتعتمد الاختبارات الشفوية على معايير واضحة في تقييم المتقدمين للمسابقة بما يضمن اختيار أكفأ العناصر التي ستمثل مصر والأزهر في مختلف الدول التي سيتم الإيفاد إليها.





وأضاف "عيّاد"، أن اختيار مبعوثي الأزهر الشريف يمر بمجموعة من المراحل المختلفة، التي تبدأ بالاختبارات التحريرية بنظام الكونترول المتبع في جامعة الأزهر الشريف، يعقبها اختبارات شفوية ثم مقابلات شخصية، حيث تخضع كل مرحلة من هذه المراحل لأساليب تقييم مختلفة تستهدف الوصول لأعلى الدرجات في اختيار الكفاءات التي ستمثل مصر والأزهر في الكثير من دول العالم.





وأطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم قافلة توعوية شاملة إلى محافظة مرسى مطروح تتواجد في الأماكن النائية بالمحافظة، وتستمر فعالياتها حتى يوم السبت المقبل، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر، بضرورة الاهتمام بالمناطق النائية والحدودية وتكثيف الجهود التوعوية بها، لما تمثله هذه الأماكن من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن برنامج عمل القافلة يستهدف انتشار وعاظ الأزهر الشريف في مرسى مطروح والحمام وواحة سيوة والقرى التابعة لها، من أجل معايشة واقع الناس، والوصول إليهم مهما اختلفت مواقعهم واهتماماتهم من أجل تبسيط المعاني لهم على مختلف فئاتهم العمرية والفكرية، وكسب مودتهم، والاستماع إلى أسئلتهم ومشكلاتهم والرد عليها، بما يحقق الأهداف الأساسية من توجيه تلك القافلة.





وتفقد الشيخ صالح عباس جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020 معهد فتيات فؤاد خميس بمجمع فؤاد خميس بالعاشر من رمضان والذي يتم زيارته من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دعمًا لملف جودة التعليم.





كما توجه لزيارة معهد بنين فؤاد خميس وأكد دعمه لطلاب العلوم الإسلامية جنبًا إلى جنب مع طلاب المعهد واجتمع بجميع العاملين تشجيعًا لهم ووجه بعض التعليمات الخاصة بتوفير البيئة الداعمة التي تضمن حضور طلاب الصف الثالث الثانوي بخطوات إجرائية منظمة، واستمع إلى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب في إطار السياسة التي ينتهجها الأزهر لتطوير التعليم.



