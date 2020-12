تفاصيل الدورة 42 من القاهرة السينمائي.. فيلم الافتتاح وأبرز التكريمات

تنطلق بعد ساعات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط اجراءات صحية استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد، وتقدم مجموعة من أهم الأفلام العربية والعالمية، مع تقديم عدد كبير من الأفلام المصرية.. وفي السطور التالية نعرض تفاصيل البرنامج واستعراض للجان التحكيم، وغيرها من أبرز فعاليات المهرجان.



فيلم الافتتاح

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار فيلم “الأب – The Father” إخراج فلوريان زيلر، ليكون فيلم افتتاح الدورة 42.

ويعد الفيلم التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر.



وتدور قصة الفيلم حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.



حصل الفيلم على جائزة الجمهور فى مهرجان سان سباستيان ومن المحتمل ترشيحه للاوسكا كما من المحتمل ترشيح بطله الى الاوسكار أيضا.





التكريمات

يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42 المخضرم كريستوفر هامبتون ، وهو كاتب مسرحي وسيناريست بريطاني ، تنقلت عائلته في صغره بين عدة بلدان من بينها الإسكندرية في مصر وعديد من الدول الأخرى قبل الاستقرار في إنجلترا بلده الأصلي.







ويمنح المهرجان الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.





ويحل الكاتب الكبير وحيد حامد ضيفا في حوار مفتوح يحمل عنوان "فلاحنا الفصيح" على هامش تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 42، بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، وذلك يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ولمدة ساعة ونصف بدار الأوبر المصرية ويدير اللقاء الناقد طارق الشناوى.











أيام القاهرة لصناعة السينما

كشفت منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، أن النسخة الثالثة التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تستعرض مجموعة من أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة السينما والتلفزيون في العالم العربي، وبمشاركة أهم الأسماء الدولية والعربية.





وينطلق جدول الحلقات النقاشية، في الرابعة والنصف من مساء يوم 4 ديسمبر المقبل، بحلقة نقاشية تحت عنوان "خانة النوع: أن تكوني امرأة في المجال الإبداعي"، تديرها مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في مجموعة MBC، ويشارك فيها عماد كريم المتخصص في الابتكار والتوعية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنتجة المنفذة هند رضوان ومدربة التمثيل مروة جبريل والممثلة جميلة عوض والمطربة دينا الوديدي، بالإضافة إلى علياء زكي مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما.





وتدير المخرجة هالة جلال حلقة نقاشية برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت عنوان "الوعي الأخلاقي: هل يساعد أم يعطل العملية الإبداعية؟"، وذلك يوم 5 ديسمبر، الساعة 2:30 مساءً ولمدة ساعة في دار الأوبرا المصرية، ويشارك فيها المخرجة آيتن أمين والمخرج يسري نصر الله وجيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وكاتبة السيناريو دينا نجم والمخرجة ورئيسة رابطة المخرجين السينمائيين الدنماركيين كريستينا روزيندهل.





وفي السادسة مساءً، ولمدة ساعة في فندق ماريوت بالقاهرة، يلتقي الجمهور بفريق شركة الإنتاج المستقلة THE POPULATION، مينيت لوي، منتجة فيلم The Tale، ومولي آشر منتجة فيلم Nomadland، وديريك نغوين مخرج فيلم The Housemaid، وتدير النقاش ماريا راكيل بوزو مديرة المبادرات التعليمية والدولية في Film Independent التي تتولى رعاية الحلقة النقاشية.





وفي الساعة 12:45 من ظهر 6 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، ولمدة ساعة،ينضم الجمهور إلى ميلاني جودفيلو مراسلة سكرين إنترناشونال في الشرق الأوسط وستة من أبرز المخرجين والممثلين الصاعدين في العالم العربي وشمال إفريقيا، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة الكشف عن المواهب نجوم الغد العرب التي تدعمها MBC الأمل، وهي مبادرة مجتمعية تابعة لمجموعة MBC، وسوف ينضم النجم أحمد مالك إلى المناقشة، وهو أحد المشاركين في نسخة 2017 من نجوم الغد العرب.





وتحت عنوان "هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر؟" تدير مريم فرج مديرة المسؤولية المجتمعية في MBC حلقة نقاشية يوم 6 ديسمبر، الساعة 4:45 مساءً، ولمدة 70 دقيقة، ويشارك في الحوار السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولوران دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى النجمين آسر ياسين ونيللي كريم. الحلقة النقاشية تقام برعاية اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.





وتشارك المستشارة القانونية عصمت العبيدي، وفيونا روبرتسون المستشارة الأولى في مؤسس التميمي القانونية، في حلقة نقاشية تحت عنوان "محامي المبدعين: المبادئ التجارية والقانونية في صناعة الأفلام"، وذلك يوم 7 ديسمبر الساعة 11 صباحًا ولمدة ساعة في فندق ماريوت بالقاهرة.





وتقام الحلقة النقاشية "أصعب مما تبدو عليه.. صناعة الأفلام القصيرة بين الفن والسوق"، يوم 7 ديسمبر الساعة 1 ظهرًا ولمدة ساعة في فندق ماريوت بالقاهرة، ويشارك فيها المنتجة والمخرجة مي عودة والمنتج والمؤلف مارك لطفي والمنتج والمخرج كريم أبو زيد والمنتج صفي الدين محمود وصانع الأفلام والمبرمج تيزيان بوتشي، ويدير النقاش الناقد أندرو محسن منسق المكتب الفني بمهرجان القاهرة.





وتحت عنوان شركات العرض حسب الطلب في العالم العربي - قصة نجاح منصة ڤيو، تقام حلقة نقاشية يوم 7 ديسمبر الساعة 3:00 مساءً، ولمدة ساعة في فندق ماريوت القاهرة، ويشارك فيها أبي شادي أبو النجا مدير عام لمنطقة الشرق الأوسط بمنصة ڤيو، والمنتج المنفذ أيمن نجيب والممثل المصري أحمد خالد صالح والممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية سينتيا خليفة، ويدير الحلقة النقاشية المحلل السينمائي علاء كركوتي رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في MAD Solutions ومركز السينما العربية.





يذكر أن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما تضم حلقات نقاشية ومحاضرات وحوارات بمشاركة أسماء دولية مهمة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنظيم فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي الذي تجاوزت قيمة جوائز الرعاة 250 ألف دولار ويشارك فيها 15 مشروعًا عربيًا، وتضم الفعاليات أيضًا سوق القاهرة لمشاريع الدراما بالتعاون مع مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط، وورشة للإنتاج الإبداعي بالتعاون مع Film Independent.









حقيبة المهرجان تدعم مرضى القلب

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الحقيبة الرسمية للدورة 42، وقام بتصميم رسوماتها الخاصة، أطفال مركز أسوان للقلب بمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب، دعما من المهرجان لمركز القلب الجديد الذي يتم العمل على إنشاءه حاليا في القاهرة، ومتوقع أن يؤدي دورا كبيرا في خدمة مرضى القلب وخاصة الأطفال.









3 جوائز للمرة الأولى

استحدث مهرجان القاهرة السينمائي ثلاثة جوائز نقدية، تقدم للمرة الأولى في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.









الجائزة الأولى قدرها 5 آلاف دولار تقدمها منصة Watch It، للفيلم الفائز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير بمسابقة "سينما الغد"، والجائزة الثانية قدرها 50 ألف جنيه، تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لأفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر.









أما الثالثة، فهي جائزة NUT لأفضل فيلم يمثل المرأة َمقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية، وقدرها 10 آلاف دولار.









ويواصل المهرجان تقديم جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله) المقدمة من شركة باديا – بالم هيلز، والتي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار، وتُمنح لأحد الأفلام التى سيتم اختيارها فى المسابقة الدولية.









كما يواصل المهرجان أيضا تقديم جائرة أفضل فيلم عربى المقدمة من شركة سبيد لاب بقيمة 10 آلاف دولار، وتذهب لأفضل فيلم عربى تختاره لجنة تحكيم خاصة من ثلاثة مسابقات (الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد).









فيدريكو فيلليني

يحتفي مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية والأربعين، بمئوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيلليني، أحد أبرز المخرجين في تاريخ السينما، وذلك عبر عرض نسخ مرممة لأربعة من أشهر أفلامه، هي؛ "ليالي كابيريا" عام 1957 ، و"الحياة الحلوة" عام 1960، و"½ 8 " عام 1963، و"أرواح جولييت" عام 1965.









وينظم المهرجان بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، احتفالية خاصة للاحتفاء بفيلليني، بإقامة معرض صور خاص لكواليس أفلامه، للمصور الإيطالي الكبير ميمو كاتارينيتش، بالإضافة إلى عرض الفيلم التسجيلى "أرواح فيلليني" من إخراج سيلما ديلوليو وإنتاج إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإنتاج عام 2020، ويعد الفيلم محاولة جديدة للكشف عن بعض أسرار وكواليس أعمال فيلليني الخالدة.









ويتعهد مهرجان القاهرة هذا العام، بتوفير مناخ آمن خلال إقامة الفعاليات، والالتزام بكافة المعايير والإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية، حفاظًا على صحة وسلامة الجمهور والسينمائيين من الإصابة بفيروس كورونا.