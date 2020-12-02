عمرو محفوظ: 72 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية نهاية 2020.. فيديو

قال عمرو محفوظ، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن مصر تشهد طفرة كبيرة في التحول الرقمي ، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي أثمرت عن تنفيذ مشروع تجريبي للتحول الرقمي في محافظة بورسعيد بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.





أضاف خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية المذاعة اليوم أن التحول الرقمي يركز على بناء المهارات الرقمية، وتشجيع الإبداع الرقمي، وذلك بالارتكاز على الاقتصاد الرقمي الدامج، البنية التحتية المؤمنة.

وذكر عمرو محفوظ، أنه تم إطلاق 150 خدمة حكومية رقمية فى بورسعيد، كما تم تشغيل منصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية في يوليو الماضي التى تقدم 34 خدمة حكومية رقمية حاليا.





وأشار محفوظ إلى أننا سنصل إلى 72 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية خلال نهاية هذا العام، و550 خدمة خلال عام 2023، كما تتيح المنصة طرق سداد مختلفة لسداد رسوم الخدمات عبر وسائل الدفع الإلكتروني، التي تشمل بطاقات الائتمان وشركات التحصيل الإلكتروني.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة اتخذت سياسات استباقية في مواجهة فيروس كورونا، ووُصفت بأنها الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، لافتة إلى التوسع في عدد المستفيدين برنامج تكافل وكرامة والتوسع لتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين، وتوفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا باعتبارهم أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضافت خلال قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم توطين الاهتمام المحلي لأهداف التنمية المستدامة وفقًا للنمو الاحتوائي ويعمل على احتواء جميع الفئات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة على مستوى المحافظات واقاليم الدولة، وتعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات.

وتابعت أنه قامت الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% فى عام 2020 والتي وصلت إلى 595 مليارا فى وقت دول كثيرة اتجهت إلى التقشف بما بعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كوفيد -19.